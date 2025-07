Explorer Ventures – Beskyttelse af koraller, ét dyk ad gangen

Solbeskinnede dæk, livlige koralhaver og en bådfuld passionerede dykkere var med ombord på den seneste RumPowered Research Expedition Explorer Ventures'Turks & Caicos Explorer II er en bog til dig. Denne Turks and Caicos Reef Fund Turen var ikke bare en ferie ombord, det var et praktisk havvidenskabeligt eventyr, drevet af et formål.

Under vandet observerede dykkerne ikke bare; de bidrog. I løbet af ugen fordybede TC Reef Funds deltagere sig i koralrevvidenskab: de lærte at identificere koralarter, spotte tegn på sygdomme, overvågede fiskebestande og administrerede endda behandlinger for at støtte kæmpende kolonier. Ved at kombinere uddannelse med handling spillede hver dykker en praktisk rolle i at opbygge revets modstandsdygtighed - og blev en del af løsningen, ét dyk ad gangen.

Et af de mest inspirerende øjeblikke for gruppen kom under besøget i koralplanteskolen ved The Dome nær Northwest Point. Alle dykkere om bord hjalp til med at rengøre koralstiger, ombinde støttestrukturer og flytte sunde fragmenter. Ved at udføre dette arbejde giver dykkere skrøbelige koraller en bedre chance for at trives.

Dykker tager noter på et revdyk

Hvorfor denne Matters

Selvom RumPowered Research-turen var fyldt med levende havliv og inspirerende teamwork, fremhævede den også, hvor vigtig denne form for bevaringsarbejde er blevet.

Dyk ud for East Caicos gav et glimt i realtid af det pres, koraløkosystemer står over for – hvilket understregede behovet for fortsat overvågning, restaurering og beskyttelse af rev i et hav i hastig forandring.

Denne form for arbejde i vandet, baseret på lokalsamfund, er afgørende for bevarelsen af revene. Med forskere i fuld gang hjælper trænede borgerdykkere med at udfylde kritiske huller i overvågning, tidlig opdagelse af sygdomme og direkte intervention. Og effekten stopper ikke med, at turdykkerne vender hjem mere informerede, mere engagerede og bedre rustede til at kæmpe for beskyttelse af revene i deres lokalsamfund og uanset hvor de dykker. Sådan bliver lokal handling en kraft for global forandring.

Opmåling af revene i East Caicos

Dyk grønt: Bæredygtighed, der viser sig

Denne ekspedition var også et eksempel på Explorer Ventures Fleets Dyk grønt løfte i praksis. Som en del af deres løbende engagement i havbevarelse støtter flåden lokale nonprofitorganisationer som TC Reef Fund i aktivt at støtte revsundhed, restaurering og forskning.

Fra at uddanne gæster om grønt Finner Fra bedste praksis og brug af koralrevsikre produkter til logning af undersøgelsesdata og hjælp til at vedligeholde koralplanteskoler, afspejlede alle aspekter af turen vores miljømæssige værdier. Alle ombord tog ikke kun afsted med utrolige dykkerminder, men også med nye færdigheder og viden, som de vil tage med sig til hvert fremtidigt dyk.

Koralfragmenter hjælper med at genoprette rev ud for East Caicos

Bliv en del af Explorer Ventures og støtte bevarelsen af koralrev

Koralbevarelse i Turks- og Caicosøerne ville ikke være mulig uden lederskab og ekspertise fra Turks- og Caicosøernes Reeffond. Deres løbende arbejde med koralrestaurering, samfundsuddannelse og havforvaltning fortsætter med at have en reel indflydelse på øerne og andre steder. Explorer Ventures er stolte af at støtte deres mission – og inviterer dig til at gøre det samme. Der er sandsynligvis endnu en mulighed som denne i 2026 for dykkere til at deltage som borgerforskere! Hold øje med @explorer.ventures @explorerventures & @tcreef_fund for kommende ture!

Explorer Ventures Turks- og Caicosøerne Explorer II var basen for operationerne

Foto Kilder: Patricia Guardiola Slattery / TC Reef Fund