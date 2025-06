Første specialbyggede dykkervrag til Sydney

Sydneys første specialbyggede dykkervrag: En vision for maritim turisme og bevarelse

Sydney, Australien – 9. juni 2025 — Gordon's Bay Scuba Diving Club Inc. (GBSDC) er stolt af at kunne præsentere sit transformative forslag: Sydney Dive Wreck Project. Dette ambitiøse initiativ sigter mod at skabe et projekt i verdensklasse kunstigt rev og dykkersted ved at sænke et udgået skib cirka fire kilometer sydøst for Coogee Beach.

Dette projekt er designet til at styrke den marine biodiversitet, forbedre rekreative dykkeroplevelser og stimulere den lokale økonomi. Det foreslåede område vil fungere som både et fristed for havlivet og en førsteklasses destination for dykkere, forskere og økoturister.

???? Et nyt undervandsøkosystem

Det kunstige rev vil blive strategisk forbundet med Wedding Cake Island via et Offshore Artificial Reef (OAR)-system. Denne forbindelse forventes at tiltrække en række forskellige havarter, herunder isfugl, snapper og mulloway, og dermed berige det lokale havmiljø. økosystem og skaber nye muligheder for bæredygtige fiskerimetoder.

💰 Økonomiske og samfundsmæssige fordele

Med en anslået engangsinvestering på 6-10 millioner dollars, Sydney dykkervragprojekt forventes at generere mellem 12.4 millioner og 48.6 millioner dollars i dykkerrelaterede indtægter over fem år. Disse tal tager ikke højde for yderligere indtægter fra tilknyttede aktiviteter såsom charteroperationer, udlejning af udstyr og hotel- og restaurationstjenester.

Projektet har opnået betydelig støtte fra lokalsamfundet, hvilket fremgår af en underskriftsindsamling med næsten 14,000 underskrifter, herunder over 4,000 fra beboere i Randwick City. Lokale virksomheder og turistoperatører forventer øget besøg, hvilket vil føre til jobskabelse og økonomisk revitalisering I regionen.

🌿 Miljømæssig forvaltning

Miljømæssig bæredygtighed er kernen i Sydney Dive Wreck-projektet. Det udvalgte fartøj vil gennemgå en grundig rengøring og klargøring for at sikre, at det er fri for forurenende stoffer og sikkert for havlivet. Området vil blive udpeget som en fiskerifri zone for at beskytte det udviklende økosystem, og løbende overvågning vil blive udført i samarbejde med havforskere fra UNSW og UTS.

🤝 Bredbaseret støtte

Initiativet har modtaget støtte fra forskellige interessenter, herunder borgmesteren i Randwick City, Dylan Parker, Coogee Chamber of Commerce og fremtrædende personer i dykkerindustrien. GBSDC har også konsulteret miljøingeniører og havforskere for at sikre projektets økologisk levedygtighed.

???? Visualisering af fremtiden



Visuel repræsentation af den planlagte placering af dykkervraget.



Forventet stigning i den marine biodiversitet omkring det kunstige rev.



Lokale medlemmer viser støtte til projektet.

📞 Deltag i bevægelsen

GBSDC inviterer alle interesserede til at støtte Sydney Dive Wreck Project. For mere information, for at underskrive andragendet eller for at blive involveret, kontakt venligst:

John Rowe

Grundlægger, GBSDC

📧 jcprowe@bigpond.net.au

📞 +61 412 099 453

Sam Baxter

Præsident, GBSDC

📧 sam1.baxter1@gmail.com

📞 +61 412 261 459

Sammen kan vi skabe en varig arv under bølgerne, fremme havbevarelse og velstand i lokalsamfundene.

For yderligere oplysninger henvises til den fulde forretningsplan: