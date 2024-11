Gratis dykkertur til Australien for DEMA besøgende

Til deltagere på verdens største dykkerindustriudstilling DEMA i Las Vegas (19.-22. november) siger specialrejsebureauet Diveplanit Travel, at det har fremvist Australiens bedste dykkerdestinationer gennem en række seminarer – og tilbyder også chancen for at vinde en særlig rejse ned under.

Diveplanit har delt sin destinationsviden om det 2000 km lange Great Barrier Reef (GBR) på messen, herunder en opdatering af revets sundhed efter dette års globale masseblegningsbegivenhed, samt fremvisning af Australiens "Great Eight" marine møder fra vågehvaler til grønne havdrager.

Og en heldig deltager på seminarerne vil vinde økonomiflyvninger for to returflyvninger fra Los Angeles til Melbourne, Brisbane eller Sydney med United Airlines, sammen med en tre-nætters liveaboard-tur for to, der dykker på Ribbon Reefs på liveaboard Frihedens Ånd, og en fire-nætters dykker- og overnatningspakke for to på det sydlige Great Barrier Reef, fra Heron Reef til Lady Musgrave Island, med Dive Spear Sport 1770.

Diveplanit har også kurateret en samling af australske DEMA Show Group specials, med eksklusive rabatter og turledergodtgørelser, der inkluderer tilføjelser til GBR-oplevelsen for at udforske Daintree Rainforest og Sydney over og under vand, samt pakker til Ningaloo Reef, 1770 og private vågehvalcharter.

GBR tilbyder en bred vifte af dykkeroplevelser, siger Diveplanit, fra pelagisk action og drivdyk i de fjerntliggende koralhavsrev og møder med vågehvaler og kæmpe kartoffeltorsk på Ribbon Reefs længst mod nord, til tætte møder med rugende skildpadder på Heron Island og parringsmandtaer på Lady Elliot Island i det yderste syd.

Operatørens Great Eight-oplevelser inkluderer svømning med dværg vågehvaler på GBR og hvalhajer ved Ningaloo og se manta-tog på Lady Elliot Island. I Sydney kan Diveplanit vise dykkere, hvor man kan finde ukrudtsagtige havdrager og de "skjulte makrovidundere" i Sydney Harbour.

Det sydlige Australien byder på sine unikke grønne havdrager, store hvidhajer ved Neptun-øerne og det årlige orgie af mere end 200,000 kæmpe blæksprutter i Whyalla.

I dag (21. november) giver et af seminarerne en GBR-koralsundhedsopdatering og demonstrerer, hvordan borgervidenskab hjælper med at undersøge det store revsystem med alle, der kan bidrage, enten ved at besøge GBR personligt eller ved at hjælpe med at analysere de tusindvis af billeder på afstand. uploades dagligt af dykkere, snorklere og rejsearrangører til en global database. Se sessionen kl. 11 PTZ i værelse S206 i Las Vegas Convention Center.