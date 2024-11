Fridykker opsporer en forbløffet ringejer

Den britisk-fødte Barbados-mester fridykker Alex Davis brugte en nyligt erhvervet metaldetektor til at gennemsøge havbunden fra sin adopterede caribiske ø, da instrumentet begyndte at udsende de bip, der kunne indikere tilstedeværelsen af ​​ædelmetal.

Orkanen Beryl havde fejet lag af sand væk fra undervandssubstratet i løbet af sommeren, men indtil videre havde det, Davis havde fundet ved hjælp af detektoren, primært været mønter, flasketoppe og blyvægte.

Fridykkeren gravede under døde koraller og sand i 2 m vand ud for Miami Beach på sydkysten og fandt på en knap plettet guldring med et hjorteemblem og indsat mørkerød sten. Den var indgraveret med ordene 'McMaster University 1965' og initialerne 'FMP'.

Afgangsringen var kun lidt plettet (Alex Davis)

Davis, der oprindeligt kommer fra Perrnaporth, Cornwall, har sat 11 nationale fridykkerrekorder i Barbados, driver, hvad han siger, var øens første fridykkerskole og har arbejdet som AIDA-mesterinstruktør og spearfishing-guide siden 2013. Hans nuværende konstante vægt (CWT) rekorddyk var til 92m, og han har også den nationale Free Immersion (FIM) rekord på 81m.

Senere samme dag kontaktede han personalet på Canadian universitet i Hamilton, Ontario for at forklare, hvad han havde fundet. En søgning i deres arkiver resulterede i et navn, der matchede initialerne på ringen: Frederick Morgan Perigo.

Da Davis kontaktede Perigo, bekræftede den forbløffede ældre mand, at han havde fået signetringen for at markere sin eksamen fra McMasters naturvidenskabelige fakultet tilbage i 1965. Han havde båret den i 12 år og havde været ked af at miste den under et besøg på Barbados med hans kone og børn.

"En dag tog jeg min yngre søn og vadede i havet," sagde Perigo. »Han blev væltet af en bølge, så jeg rakte ud for at gribe fat i ham. Han trak i min hånd, og min Mac alumnus ring slap af. Vi søgte efter det, men det lykkedes ikke." Han havde ikke forventet at se sin ejendom igen.

Morgan Perigo: 'Sikke en vidunderlig overraskelse!' (Morgan Perigo)

Da Davis vidste, at en særlig lejlighed var på vej, sendte Davis straks smykkerne til Perigo, og de ankom med en dag til overs. “Sikke en vidunderlig uventet 83-års fødselsdagsgave!” var ejerens glade reaktion.

Også på Divernet: DYKKER RETURNERER RING 60 ÅR OM, DYKKER FINDER VIDERINGSRING, TASTE I 1979, DYKKER RECOVERS RING – TIL MERCEDES F1-HOLDETS LØTTELSE