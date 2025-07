Fridykkerfestival starter i Cornwall

NoTanx Freediving afholder sin årlige festival i Redruth, Cornwall, der starter med et weekendarrangement kaldet Be The Change (12.-13. juli), og alle er inviteret til at deltage.

Festivalen har eksisteret i de sidste 15 år og har involveret camping og udforskning fra kysten, men et nyt element til åbningsweekenden i 2025 er "wellness-dage" – hvilket betyder personlig velvære for dykkere såvel som for havet.

NoTanx-teammedlemmer

Lørdag er dedikeret til førstnævnte, med sauna på stedet, yoga, åndedrætsøvelser, isbade og andre aktiviteter sammen med præsentationer fra Reef-World Foundation (Green Finner) og spøgelsesudstyrsgenbrugsvirksomheden Waterhaul og en aftengrillfest med musik.

Søndagens fokus er på havets velvære, med en strandrengøring støttet af Surfers Against Sewage som en del af dens Million Mile Clean initiativ og et andet marint genbrugsfirma, Odyssey Innovations, samt fridykning med oprydning under vandet med overfladestøtte fra Odyssey-kajakbesætningen.

Resten af ​​ugen (14.-19. juli) byder på Freefest, med planlagt fridykning to gange om dagen i det forventede gunstige vejr på nogle af de 24 'exceptionelle' dykkersteder, som NoTanx har katalogiseret gennem festivalens år.

Tage en pause

Det ugelange arrangement støttes af en række miljøfokuserede organisationer, herunder, udover de ovennævnte, Divers for Sea Shepherd, Fourth Element, Fulmar Wetsuits og tøjfirmaet Patagonia.

Weekenden med wellness, fællesskab og havaktiviteter er vært for Globe Vale Feriepark, Radnor, og camping på stedet er tilgængelig fra fredag ​​til søndag for £20 pr. person pr. nat. Be The Change-deltagere betaler £6 for begge dage (lørdag åbner kl. 1), og alt overskud herfra går til Havhyrde. Billetter kan bestilles her.

NoTanx har undervist og promoveret fridykning i Storbritannien siden 1999 ved hjælp af NTX-træningssystemet og driver sin egen fridykkerklub.

