Hvordan kroatisk fridykker holdt vejret i 29 minutter

Verdensrekorden for den længste undervandsånde med ilt bliver ofte set lige så meget som et tryllekunstnerisk trick som en atletisk bedrift – og titlen blev engang holdt af den amerikanske tryllekunstner David Blaine. Men nu er der sat et bemærkelsesværdigt nyt rekord af en kroat, der allerede er anerkendt for sine mere konventionelle konkurrencepræstationer inden for fridykning.

Vitomir Maričić har sat en ny Guinness verdensrekord (GWR) på 29 minutter og 3 sekunder for "det længste åndedrag, der frivilligt holdes under vand ved hjælp af ilt" – og overgår dermed den tidligere rekord med mere end fire minutter.

Hans næsten halve time lange bedrift fandt sted den 14. juni i en 3 meter dyb pool på Bristol Hotel i Opatija, Kroatien, foran fem officielle dommere og omkring 100 tilskuere.

Fridykker Vitomir Maričić

Maričić forberedte sig ved at indånde ren ilt i en uspecificeret periode før sin nedsænkning i vand, i overensstemmelse med GWR retningslinjer. I tidligere forsøg er der afsat op til 30 minutter til denne forberedelsesfase. Derefter lå han på ryggen på bunden af ​​poolen med hænderne bag hovedet.

"Efter 20 minutter blev alt lettere, i hvert fald mentalt," sagde han efter at være dukket op, men forklarede, at oplevelsen "var blevet værre og værre fysisk, især for mit mellemgulv, på grund af veerne. Men mentalt vidste jeg, at jeg ikke ville give op." Han tilskrev sin præstation støtten fra sit hold, familie og venner.

Optagelseshistorik

Rekorden havde tidligere været indehavet af den kroatiske landsmand Budimir Šobat, som i 2021 i en alder af 56 år holdt vejret i 24 minutter og 37 sekunder og slog dermed den eksisterende rekord med 34 sekunder.

Tilbage i 2008 satte tryllekunstneren og udholdenhedskunstneren David Blaine GWR-rekorden på 17 minutter og 4 sekunder under en live-udsendelse på ... Den Oprah Winfrey Show.

Til sammenligning er den officielle AIDA-verdensrekord for statisk apnø (åndehold under vand) 11 min. 35 sek., sat af franskmanden Stéphane Mifsud i 2013. GWR's rekord for statisk apnø, som har sine egne verifikationsprotokoller, blev sat af serberen Branko Petrović med tiden 11 min. 54 sek. året efter.

Maričićs bedste AIDA-statiske apnøtid er 10 min. 8 sek. Han satte også Guinness verdensrekord for længste undervandsvandring på ét åndedrag på 107 m i 2021.

Iltforånding forstås at være en teknik, der anvendes af skuespillere på nogle undervandsfilmoptagelser for at give dem mulighed for at forblive nedsænket i vand i længere tid. Denitrogenering, processen med at erstatte nitrogenet i lungerne med ilt, kan øge mængden af ​​brugbart ilt fra omkring 450 ml til næsten 3 liter.

Reduktion af kuldioxidopbygning forsinker trangen til at trække vejret og forlænger den "sikre apnø-tid", før iltniveauet falder til farlige niveauer.

Der kræves en meget kontrolleret diafragmatisk vejrtrækning under opåndingen, og kroppen skal være dybt afslappet for at holde pulsen lav, hvilket kræver exceptionel kropsbevidsthed, vejrtrækningsteknik og mental kontrol.

