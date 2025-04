Is-dyk, pull-ups: Fridykkere målretter rekordbøger

Efter at være faldet ned til en dybde på 56m i en frossen sø, har den schweiziske fridykker Waldemar 'Valdy' Bruderer opnået en ny Guinness verdensrekord for det dybeste dyk under is uden våddragt eller finner.

Hans dyk, som fandt sted den 27. februar, tog Bruderer 2min 47sek. Spillestedet var Sils-søen i de schweiziske alper, med en højde på mere end 1,800 m over havets overflade, hvilket øger udfordringens omfang. Vandtemperaturen var -1°C med lufttemperaturen omkring nul. Efter det afslappende dyk var Bruderer i stand til at varme op ved hjælp af en mobil sauna.

Bruderer, fra Zürich, arbejder som instruktør med Kaluna fridykning skole. Han startede som scubadykker, før han skiftede til fridykning og derefter trænede i 2018.

Hans dyk er endnu ikke registreret på Guinness World Records (GWR)-stedet, og det samme er tilfældet med et ekstremt vandret dyk under is udført den 20. marts af den russiske fridykker Ekaterina Nekrasova.

Nekrasova blev rapporteret at have svømmet 122 m under den frosne overflade af Baikal-søen i et åndedrag ved at bruge bi-finner, men uden termisk beskyttelse. Indtil videre tilskriver GWR stadig denne kvindelige rekord til Mandy Sumner fra USA for hendes forholdsvis beskedne svømning på 75 m i Kongsberg, Norge i marts 2024.

Ekaterina Nekrasova efter sin svømmetur under is

Åndedrætssvømningen blev udført som en del af "Under the Ice of Baikal" fridykkerfestival, der blev indviet i 2023. En anden russer, Olga Malkina, blev rapporteret at have slået sin egen 63.8m GWR under-isdybderekord fra for fire år siden ved at dykke ned til 71m ved hjælp af en monofinn og våddragt.

Der kan ofte være en lang forsinkelse, mens verdensrekorder valideres, og en ejendommelig bedrift, der holder vejret, er netop blevet anerkendt af GWR omkring otte måneder efter begivenheden.

Dette varmtvandsdyk fandt sted den 2. august sidste år, da den egyptiske gymnastiske fridykker Ramy Abdelhamid udførte 33 undervands-pull-ups på et åndedrag på et sted ud for feriebyen Dahab ved Rødehavet.

Ramy Abdelhamid klarede 33 undervands pull-ups i Dahab

Den 36-årige fulgte en guideline ned til sin pull-up bar, som var sat i sand i 9 meters dybde.

"Mange mennesker vil synes, det er nemt, fordi du trækker dig selv op under vandet, så opdriften vil hjælpe dig - hvilket er sandt, men udfordringen var faktisk at presse mig selv ned igen," fortalte han GWR. At sikre rekorden var, sagde han "en temmelig ubeskrivelig følelse".

