Fængslet: Dykkerbutiksejer, der forlod fridykker alene

at 10: 08 am

Åndedrætsdykning er en stadig mere populær fritidsbeskæftigelse i Sydkorea, med træningskurser og dyk for certificerede fridykkere organiseret af dykkercentre og internationale konkurrencer afholdt på populære steder.

Nu er den unavngivne ejer af et dykkercenter blevet idømt 10 måneders fængsel for at have tilladt en kunde at fridykke uden ledsagelse – en handling, der anses for at have resulteret i hans død.

En "dom i første instans" fastslog, at den passende anklage ville være uagtsomt manddrab, fordi ejeren, kun omtalt som A, angiveligt havde tilsidesat sikkerhedsforskrifter, der fastslog, at selv certificerede fridykkere altid skulle dykke parvis for at forhindre ulykker.

Landets største domstol afsagde dommen den 7. maj Seoul Central District oplyste, at B, en mand i 40'erne og en kvalificeret fridykker, var kommet ud for en ulykke, mens han dykkede alene i marts 2023. Sagen blev rapporteret af Chosun Media.

Intet problem

På sin dødsdag skulle B have ringet til centrets ejer inden sin ankomst for at spørge, om han kunne dykke, hvis han dukkede op alene. Ejeren havde fortalt B, at dette ikke ville være noget problem, da han ville kunne dykke med en anden gæstedykker, der allerede var på stedet, og at en dykkerinstruktør også ville være til stede.

I tilfældet med det, at A af en eller anden grund ikke havde sørget for en makker til B, var han begyndt at dykke alene. Efter cirka 10 minutter havde en anden dykker set ham lide af et tilsyneladende blackout og alarmeret ejeren.

Seoul Central Distriktsdomstol

B blev bjærget op af vandet, mens han stadig trak vejret, og overført til hospitalet, men han døde to måneder senere af septisk shock. Dette kan forekomme, når sepsis – organsvigt som reaktion på en bakteriel infektion – sænker blodtrykket og forårsager metaboliske abnormiteter.

Retten fastslog, at ejeren havde pligt til at sikre, at alle brugere af dykkercentret gik i vandet med en makker, og til at sætte alle, der ankom alene, i par.

"Da A informerede B om, at det var i orden at besøge ham alene, er det klart, at A overtrådte sin omsorgspligt," udtalte dommer Heo Seo-yoon. "Der er en betydelig årsagssammenhæng mellem B's død og A's forsømmelse i sine pligter."

