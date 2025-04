Hemmeligheden bag at blæse perfekte bobleringe

at 9: 34 am

Har du nogensinde misundt dykkerguider for deres evne til at blæse en række fejlfrie bobleringe, mens du hænger ud med dem på et sikkerhedsstop?

Professionelle dykkere får masser af tid til at øve sig, men et par enkle tips bør sætte dig på vej til lignende muligheder for at vise dig frem. Den amerikanske fridykker Amelia de los Rios har taget tidsfordriv til det yderste, og efter at have slået to Guinness verdensrekorder for de fleste bobleringe blæst under vand, har hun delt sin teknik.

De los Rios lå på bunden af ​​en lavvandet pool i Filippinerne og slog den første rekord ved at producere 56 luftringe på et minut, men scorede dobbeltboble ved også at producere flest luftringe blæst under vand på ubegrænset tid. Til den rekord producerede hun i alt 81 - ni mere end den tidligere mester.

At danne en luftring er let nok, siger de los Rios – det er at finde den bedste dybde og indstille den korrekte rytme, der er den sværeste del.

"At prøve at producere bobleringe på 5 m er meget sværere end at prøve det på 1.5 m," siger hun. Gå for lavvandet, siger hun, og boblerne vil bryde hinanden op.

For evigt blæser bobler: fridykker Amelia de los Rios

Dybdesæt, du laver bobleringene: "Alt du gør er, at du lægger lidt pres i dine kinder, og du stikker tungen ud, og du suger den ind igen," fortalte de los Rios Guinness World Records.

"Så er det, du skal gøre, at få en rytme," siger hun. "Hvis du gør det for hurtigt, vil boblerne dræbe hinanden, så hastigheden er virkelig vigtig for boblernes overlevelse." Hvis en ring når overfladen intakt i en anden, så meget desto bedre.

Hawaii-baserede de los Rios, der beskriver sig selv som en "bobleklovn", siger, at luftringspraksis havde været en del af hendes fridykkertræning, mens udvikling af hendes lungekapacitet gennem fridykning var nøglen til hendes succes.

Statisk apnø er hendes konkurrencespecialitet, og 7min 7sek hendes nuværende rekord i vejrtrækningen - en tid, der slog hendes egen amerikanske nationale rekord tidligere på måneden ved AIDA Panglao Pool Championship i Filippinerne.

"Jeg var et barn, der fejlede idrætsundervisning flere gange og aldrig blev valgt til nogen hold," indrømmer hun. "Og så pludselig fandt jeg min superkraft: at holde vejret for at dykke eller lave bobleringe!"

Også på Divernet: UNDERVANDSMODELSKUDS GÅET LIGT I DECO, ICE-DIVES, PULL-UPS: FREEDIVERS MÅL RECORD BØGER, SCUBA DASH PÅ OVER 7 KONTINENTER BRINGER VERDENSREKORD, POD-BUILDER FULDER 120 DAGE UNDER HAVET