Barske forhold giver verdensrekord i fridykning

Med tidens gang bliver det stadig mere udfordrende for fridykkere at slå verdensrekorder – og endnu mere, når dårligt vejr tager en hånd. Der blev kun sat én ny verdensrekord ved det 33. AIDA Depth World Championship på Korsika, da serierekordbryderen Alexey Molchanov var i stand til at forbedre sit eget tidligere dybt dyk.

The breakthrough came in the men’s Constant Weight Bi-Finner (CWTB) event on the fourth day of a competition beset by strong winds, swells and a harsh thermocline in the Mediterranean’s Gulf of Ajaccio.

Arrangementet var blevet flyttet med 24 timer til 10. september på grund af de vanskelige forhold for konkurrenterne. Den russiske fridykker, der konkurrerede som en "individuel neutral atlet", faldt til 125m - 2m dybere end den dybde, han havde formået ved samme konkurrence i Limassol, Cypern sidste år. Hans dyk tog 4min 23sek.

In CWTB the diver descends and ascends unassisted by sleds or propulsion devices. Using two finner is reckoned to provide more control and stability than when using a monofin, but also requires greater effort.

I de senere år har Molchanov normalt set sig selv i at konkurrere med Arnaud Jerald som sin eneste tætte rival i CWTB, så med den franske fridykker fraværende i år kunne han have taget det roligt og stadig taget en mesterskabsguldmedalje.

The achievement came three days after he had blacked out 2m from the surface, on the point of equalling his 100m Constant Weight No Finner (CNF) world record.

35. verdensrekord

Molchanov har allerede den 124m absolutte CWTB-rekord, sat ved CMAS 7th Freediving Depth World Championship i Roatan, Honduras sidste år. Den seneste verdensrekord var hans syvende i disciplinen og den 35. samlede i hans karriere.

Molchanov har også AIDA Konstant vægt Monofin (CWTB) (136m) og Variabel vægt (156m) verdensrekorder.

Konkurrencen sluttede den 15. september, hvor to kontinentale og 36 nationale rekorder blev sat af konkurrenter i løbet af ugen.

En samlet kategori belønner de fridykkere, der anses for at have udmærket sig på tværs af Free Immersion-, CWT-, CNF- og CWTB-disciplinerne, og dette resulterede i, at kroatiske Petar Klovar blev kåret til mænds samlede mester, mens Marianna Gillespie fra Frankrig, der konkurrerede som en individuel international atlet, tog kvindernes titel for tredje år i træk.

Også på Divernet: 3 verdens + britiske fridykkerrekorder sat på Cypern, Absolutte verdensrekorder i fridykning sat i Roatan, Isbrydere: Fridykkerrekorder vælter, Nationale lidenskaber, da 8 verdensrekorder i fridykning falder