Rekorddyk under is på fordybende video

Den newzealandske fridykker Ant Williams satte en Guinness-verdensrekord for det dybeste dyk under is sidste år (70m), og har fulgt det op med en under-is-distancerekord, som hævdes tidligere i år, blev ratificeret af CMAS (World Confederation of Underwater Activities). konkurrenceorganet, der anerkender sådanne koldtvandspræstationer.

Koldtvands – i dette tilfælde 0.2℃ – dynamisk apnørekord involverede at dække 182 m fra ishul til ishul ved søen Stiflisdalsvatn i Island ved hjælp af finner og en våddragt i slutningen af ​​marts. Rekordforsøget blev optaget for Isdyk, tredje afsnit af Eventyr, en serie lavet til Apple Vision Pro fordybende headset.

Williams' mål var rekorden på 175 m, der blev sat af den franske fridykker Arthur Guerin-Boeri på 6ft 6in syv år tidligere. "Der er andre i sporten, der er mere fysisk egnede til det end jeg er - de er højere og mere slanke med længere lunger og derfor større lungekapacitet," indrømmede Williams.

Optagelse af rekordforsøget (Atlantic Productions)

"Men hvor jeg er uovervindelig, er min evne til at fokusere mit sind så intenst på den aktuelle opgave, at det næsten helt eliminerer risikoen for fiasko."

Guerin-Boeri bevarer CMAS under-is-no-finns-registreringer både med termisk beskyttelse (120m) og kun iført Speedos (105m).

Handlingens centrum

Apple Immersive Video er en 180° medieformat, der bruger ultrahøj opløsning video og Spatial Audio til at placere seerne i centrum af handlingen på Apple Vision Pro rumlige computer, som blev lanceret i år. Apple Immersive Video-serier som f.eks Eventyr er gratis tilgængelige for APV-brugere.

"Med en baggrund i sportspsykologi trænede Ant ekstremsportsatleter, før han selv blev det, så du kan forstå, hvordan han blev så unikt udstyret med den mentale styrke, at det kræver de allerbedste atleter at nå toppen af ​​deres sportsgrene." sagde den britiske direktør for Isdyk, Charlotte Mikkelborg.

"Hvad Ant opnåede i Island er virkelig fænomenalt. Og dette stykke bryder også ny jord teknologisk, da denne episode tager dig under isen i de fordybende actionoptagelser i højeste opløsning, der nogensinde er fanget under vand. Seerne vil føle sig helt til stede sammen med Ant på dette vovede eventyr."

En 2D trailer kan ses på Apple TV og Atlantic Productions sociale konti på X og Instagram. Seerne kan også gå bag kulisserne med Williams på platformene.

