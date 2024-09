Verdensrekorden for dybeste undervandsmodelfotosession ser ud til at skifte hænder igen - med placeringen, der bevæger sig indendørs, og optagelsesdybden sænket til over 45m.

Det seneste bud er måske ikke i den originale kølige dykkerånd i åbent vand, der fødte "DUMP"-rekorder i 2021, men ifølge Guinness World Records (GWR) udfører skyderiet på et polsk lukket anlæg, hvor jo dybere du går Jo varmere vandet bliver, er der ingen hindring for adgang.

Undervandsmodeoptagelser med GWR-genkendelse i tankerne opstod i Canadas Lake Huron i 2021, hvor den canadiske fotograf Steve Haining udødeliggjorde modellen Ciara Antoski på en 6m dybt skibsvrag, som rapporteret om Divernet.

haining bygget på bedriften i 2023 med model Mareesha Klups, denne gang på et vrag på 30m, før rekorden blev gjort krav på i slutningen af ​​sidste år af den chilenske fotograf Pia Oyarzún og den canadiske model Kim Bruneau på et dramatisk sted på 40 meter i de varmere Bahamas.

Så sent i august fandt en session kaldet "Wings In The Deep" sted på 45.4 m i Europas dybeste kunstige dykkerfacilitet, Warszawas Deepspot. Vandtemperaturen kan nå 34°C i bunden af ​​dens cylindriske skaft.

Kostumeskift: tid til vingerne (Lemurvision / Filip Blommaert / Christin Gerstorfer)

This time the photographer was Belgian ex-military scuba diver Filip Blommaert, who runs underwater model / fashion-fotografering virksomhed Lemurvision og er "altid til nye ideer og udfordringer".

Leder efter en verdensrekord

On a recent trip to the Philippines to photograph world champion freediver Alessia Zecchini, Blommaert had met Austrian freediver Christin Gerstorfer. She holds AIDA national women’s records for Constant Weight No Finner (46m) and Bi-Finner (60m), but when she told Blommaert that what she really wanted was a world record he had the solution.

I Polen stillede Deepspot sit sikkerhedsdykkerteam til rådighed, mens makeupartisten Marike De Meester stod klar for at bevare udseendet af Blommaerts model Gerstorfer. To opstillings- og to skydedyk med fridykkeren iført forskellige kostumer hver gang tog besætningen omkring en times pooltid.

Gerstorfer blev vægtet og ville, i stedet for at komme på og af en scuba-forsyning, ned for at posere et minut ad gangen, før han svømmede tilbage til overfladen ved hjælp af en DPV. Et uforudset problem var dog, at hendes pap-baserede "wings of the deep" viste sig uventet flydende - og i sidste ende skrøbelige.

Optagelserne blev filmet, logget og overværet og skal nu ratificeres af GWR. "For rekordtitlen Deepest Underwater Model Photoshoot siger en af ​​retningslinjerne, at 'der vil ikke blive skelnet med hensyn til den vandmasse, hvori forsøget er gjort'," fortalte GWR Divernet.

Holdet uden for Deepspot (Lemurvision)

”Det er op til den/de personer, der forsøger at vælge det sted, der er bedst egnet. Fotografen er velkommen til lave en ansøgning via Guinness World Records-webstedet, som vores rekordledelsesteam kan gennemgå."

“We pushed the boundaries of what is possible in fashion and undervandsfotografering,” claimed Blommaert, who is already planning to extend the shooting depth to 60m next time – and would also like to conduct a model photoshoot under ice.

"Fridykning har altid været en passion for mig," sagde Gerstorfer, nu inden for rækkevidde af den verdensrekord, "og at kombinere det med mode i et så unikt og ekstremt miljø var en uforglemmelig oplevelse."

