Zero2Hero: Vind en fridykkertur ved Rødehavet!

at 10: 32 am

Ingen tidligere fridykningserfaring, men interesseret i at lære at dykke på et enkelt pust? Uanset om du allerede er dykker eller ikke-dykker, er muligheden opstået for at kvalificere dig som fridykker, mens du nyder en tur til det egyptiske Røde Hav, der er betalt for alle udgifter.

NoTanx Zero2Hero 2025 konkurrence for nybegyndere fridykkere er sponsoreret af den britisk-baserede rejsearrangør Oonasdivers, og tilbyder vinderen en gratis tur til Marsa Shagra Eco Village i det sydlige Egypten i november, med yderligere præmier, der endnu ikke er offentliggjort.

Tolv kandidater vil blive inviteret til at træne med NoTanx Freediving Clubs grundlægger og træner for verdensrekordholderne Marcus Greatwood og hans hold i London i slutningen af ​​februar.

De vil lære teknikker til at opbygge bevidsthed og afslapning og deltage i spil og øvelser designet til at udfordre deres tilpasningsevne, mens deres fremskridt vurderes, med fokus på vækst og tilpasningsevne.

I fase to vil de fem udvalgte finalister fortsætte med at konkurrere i statiske apnø-sessioner i den indendørs pool på kl. Gå dykkershow på NAEC nær Coventry i weekenden den 1/2 marts. Lørdagen byder på coaching sessioner, med det store finaleopgør sat til søndag.

Vinderen udvælges ikke kun på grundlag af længste vejrtrækning, men på selvbevidsthed, sikkerhed, afslapning og nydelse - kerneværdierne i NoTanx-klubben.

På stranden

Udover at lære at fridykke, vil vinderpræmien være syv dage tilbragt i Egypten, ophold i et luksustelt på stranden med et koralrev lige uden for døren og dykning to eller tre gange om dagen på både rev og vrag for at finpudse deres færdigheder.

Returflyvninger mellem Gatwick og Marsa Alam, yoga- og teorisessioner og alle måltider er inkluderet.

NoTanx startede i 1999 og fortsatte med at udvikle NT træningssystemet. Den siger, at den har introduceret mere end 2,000 mennesker til at holde vejret i dykning, sende 14 medlemmer til verdensmesterskaberne og sætte 14 britiske rekorder, og den har afdelinger i Surrey, Brighton og Colchester samt London.

Du kan finde alle detaljer om Zero2Hero-konkurrencen og tilmelde dig som konkurrent på klubbens hjemmeside – hovedkravet er, at du skal være ny inden for fridykning.

