Green Fins National Workshop kortlægger køreplanen for bæredygtige havturismeinitiativer

Green Fins, de globale miljøstandarder for dykning og snorkling, skal bidrage til Indonesiens blå økonomi. En national workshop med fokus på 'Atablering af en bæredygtig dykker- og snorklingindustri i Indonesien gennem implementering af Green Fins-initiativet' har antændt en samarbejdsindsats for at beskytte nationens marine økosystemer gennem havturisme.

Reef-World Foundation, UNEP's koordinerende organ på det østasiatiske hav (COBSEA) og Coral Triangle Center (CTC) afholdt Green Fins National Workshop i Aryaduta Menteng, Jakarta, Indonesien, den 18. – 19. februar 2025. Denne afgørende begivenhed, støttet af IUCN (International Union for Conservation of Nature) gennem Blue Natural Capital Financing Facility (BNCFF), samlede nøgleinteressenter fra den indonesiske regerings vejkort for den indonesiske regering og den grønne turisme-industri, som udvikler et globalt vejkort for den indonesiske regering, og den grønne turismeindustri. styrkelse af Green Fins-initiativet i Indonesien og at udforske bæredygtige finansieringsmekanismer for dets langsigtede implementering.

Deltagere fra fem indonesiske ministerier, herunder Ministeriet for Havanliggender og Fiskeri og Ministeriet for Turisme og Kreativ Økonomi, samarbejdede med lokale MPA-ledelsesorganer, dykkeroperatører og internationale eksperter for at udstikke en kurs for en mere miljømæssig ansvarlig havturismesektor.

The Green Fins National Workshop i Jakarta

Denne forskelligartede gruppe engagerede sig i fokuserede diskussioner og strategisk planlægning, behandlede nøgleaspekter af Green Fins-implementering og undersøgte mulighederne for dets integration i nationale havbevaringsbestræbelser.

"Vi diskuterer ikke kun bæredygtighed", sagde JJ Harvey, driftsdirektør hos The Reef-World Foundation. "Vi er ved at skabe en håndgribelig køreplan for handling. Energien og samarbejdet på denne workshop har været virkelig inspirerende, og har lagt grunden til en reel, målbar forandring i Indonesiens dykkerindustri og frigjort det fulde potentiale af dens havturisme, samtidig med at dets revs fremtidige sundhed sikres."

"Koraltrekanten, som det globale epicenter for marin biodiversitet, er afhængig af Indonesiens lederskab til at bekæmpe trusler gennem stærk koralrevsbevaring og bæredygtig turismepraksis," sagde Rili Djohani, CTC Executive Director.

"At udvide Green Finns og opskalere træningsindsatsen er afgørende skridt i retning af at sikre retfærdig fordelingsdeling og langsigtet bevaringsvirkning af vores unikke marine ressourcer."

Green Fins National Workshop i Jakarta

"Bæredygtig blå økonomi er i spidsen for COBSEA's arbejde med marine og kystnære økosystemer," udtalte Mahesh Pradhan, UNEP COBSEA-koordinator.

"Sikring af bæredygtig praksis inden for marin økoturisme i Indonesien og regionen i det østasiatiske hav vil yderligere konsolidere den konkrete bevaringsindsats og samtidig gavne lokalsamfundene.

"COBSEA er stolte af at støtte Green Fins-initiativet, som blev påbegyndt i Thailand for over 20 år siden og nu er blomstret til en betydelig global bevægelse."

Nøglediskussioner og udforskninger under workshoppen omfattede:

Tilpasning af grønne finner til nationale politikker og internationale forpligtelser, herunder Indonesiens 2030/45 MPA-vision, den nationale handlingsplan for biodiversitet (NBSAP) og internationale forpligtelser såsom Global Biodiversity Framework.

Udforskning af en omfattende køreplan for Green Fins implementering i Indonesien, der skitserer potentielle trin, tidslinje og finansielle strategier.

Drøftelser om forskellige finansieringsmekanismer, herunder offentlig-private partnerskaber, blandede finansieringsmodeller og integration med eksisterende programmer, for at sikre den langsigtede økonomiske bæredygtighed for Green Fins.

Vægt på styrket samarbejde mellem offentlige myndigheder, den private sektor og naturbevaringsorganisationer.

Et stærkt fokus på inklusivitet, herunder kønsinkluderende tilgange og støtte til små virksomheder.

Green Fins National Workshop i Jakarta

Workshoppen fremhævede Indonesiens position som en global leder inden for MPA-baseret dykning, med 70 % af dykkene inden for MPA. Drøftelserne understregede behovet for at adressere udfordringer såsom indtægtslækage og høje implementeringsomkostninger og samtidig udnytte mulighederne for at integrere Green Fins i eksisterende regeringsinitiativer, såsom Ministeriet for Havanliggender og Fiskeri's strategi for blå økonomi og Turismeministeriets programmer for bæredygtig turisme.

Deltagerne deltog også i en læringsudveksling og delte bedste praksis fra lande som Filippinerne, Malaysia, Japan og Thailand, med fokus på udvikling af bæredygtige finansieringsmodeller og forbedring af bedømmerkapaciteten.

Resultaterne af denne workshop vil både styrke Green Fins Indonesien og bidrage til den bredere globale påvirkning, der driver bæredygtig havturisme verden over.

Opdag, hvordan din organisation kan bidrage til den globale ekspansion af Green Fins ved at kontakte: info@greenfins.net.