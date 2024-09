2 dykkerdødsfald på Lanzarote samme dag

To mænd, den ene en dykker og den anden en fridykker ifølge rapporter døde i Puerto del Carmen, Lanzarotes største feriested på De Kanariske Øer, torsdag (29. august).

Tidligt på eftermiddagen blev en 59-årig britisk mand angiveligt ramt af et hjerteanfald under, hvad der ser ud til at have været et dyk fra land.

Medlemmer af offentligheden slog alarm omkring klokken 12.30, da manden blev trukket bevidstløs op af vandet ved Playa Chica, en vig populær blandt turister og feriebyens sydligste strand.

De Kanariske Øers nød- og sikkerhedskoordinationscenter (CECOES) udsendte førstehjælpere, som ankom for at finde dykkeren i hjertestop. HLR viste sig ikke at lykkedes, og manden blev erklæret død på stedet.

Omkring seks timer senere døde en 41-årig fransk fridykker efter at være blevet ramt af en gummibåd. Han havde dykket i El Poril-området i Puerto del Carmens La Tiñosa-havn.

Fridykkeren siges at have vist både et advarselsflag og en orange bøje ved overfladen, men båden passerede angiveligt over hovedet, mens han stadig var under vand, hvilket resulterede i, hvad der viste sig at være en fatal kollision.

CECOES dirigerede både civilvagt og politifolk til stedet, men de var ikke i stand til at genoplive fridykkeren, som havde fået et hjertestop. Begge hændelser er nu under officiel efterforskning.

