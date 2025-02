2 russiske dykkere dør efter adskillelse i Filippinerne

To russiske dykkere døde i Filippinerne efter at være blevet fejet væk i stærk strøm i går (27. februar). Nyhedsrapporter om et efterfølgende "hajangreb" på en af ​​mændene så ud til at relatere til skader pådraget efter hans død.

Den fatale hændelse fandt sted ud for øen Verde, som ligger i sundet mellem Batangas og Puerto Galera. Dykkerne havde udforsket et sted ved Pulong Bato ud for den sydøstlige del af øen.

De dræbte blev identificeret af den filippinske kystvagt som den 29-årige Ilia Peregudin og Maksim Melekhov, 39. Deres dykkerbåd D' Ocean Riders fra Deluna Diving Center havde forladt Puerto Galera kl. 9.30 og nåede Pulong Bato-stedet omkring kl. 1.

Tager liget af dykkeren Ilia Peregudin i land (PCG)

Ved 1-tiden var mændene taget afsted på deres andet dyk i en gruppe, der også bestod af to familiemedlemmer - Eduard Peregudin, 57 og hans søn Timofei, 18 - og en divemaster.

Omkring en halv time inde i dykket blev der rapporteret om stærke strømme pludselig at have ført Ilia Peregudin og Melekhov væk fra resten af ​​gruppen. De andre tre dykkere var nået til overfladen og kom tilbage til båden for at slå alarm.

En eftersøgnings- og redningsaktion blev iværksat af kystvagten i Batangas, og de overlevende dykkere siges at være uskadt.

Kystvagten på arbejde (PCG)

Melekhov blev kort før klokken 2 fundet bevidstløs af dykkere fra Arkipelago Divers & Beach Resort i Puerto Galera og ført med speedbåd til et lægecenter i Batangas City, men han blev erklæret død ved ankomsten klokken 3.20.

Kort før kl. 6 fandt kystvagten liget af Peregudin, som havde begge arme savnet, lige ud for øen.

Kystvagtstationen Batangas kommandant, kaptajn Airland Lapitan, forklarede senere, at da redningsfolkene fandt Peregudin, "blev han trukket af en haj". Mange hajer siges at være blevet set i nærheden.

Efterforskere ved dykkercentret i Puerto Galera (PCG)

Kaptajn Lapitan sagde også, at ligene allerede var blevet behandlet hos en lokal bedemand og returneret til slægtninge uden at have gennemgået efter døden undersøgelser.

Dette efterlod det ubekræftet, om Peregudin allerede havde været død på tidspunktet for hajmødet eller var blevet dræbt af en haj - hvilket ville være en meget sjælden begivenhed i Filippinerne. Kun seks haj-relaterede dødsfald fra 11 møder er blevet registreret der i de sidste 65 år.

Imidlertid den filippinske kystvagt senere udsendt en vejledning til dykkere og dykkeroperatører om at "udvise øget årvågenhed og overholde strenge sikkerhedsprotokoller, især i områder med stærke strømme og aktivt havliv".

