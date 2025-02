$5 mio retssag anlagt efter snorkeldød

at 10: 46 am

En sydkoreansk familie har indgivet en uretmæssig dødssag mod et feriested i Guam med påstand om, at dets uagtsomhed forårsagede den 70-årige Young Jae Chungs død under en "snorklinglektion" i 2023. Hans pårørende søger erstatning på i alt US $4,806,900 (ca. 382,000 £).

Chung var rejst til det amerikanske ø-territorium Guam den 18. september sidste år med sin kone Eun Jung Kim, sønnen Joo Hyung og to unge børnebørn for at fejre hans fødselsdag.

De boede på Pacific Islands Club (PIC) i Tumon Bay, administreret af PHR Ken Micronesia Inc, ifølge en rapport fra Pacific Daily News.

Snorkling lektionen var vært af PIC, med en instruktør, unavngiven i rapporten, tager familien med til stranden og i vandet. Ifølge retssagen havde han forsømt at spørge sine elever om deres tidligere snorkleoplevelse, fysiske kondition eller komfortniveauer i havet.

Der var angiveligt intet forsøg på uddannelse eleverne til at bruge deres snorkler ordentligt, før de blev guidet ud på dybere vand over et koralrev i det, der blev beskrevet som "et ekstremt hurtigt tempo". De instruktør siges ikke at have vurderet individers fremskridt eller komfort, mens de fortsatte.

Kæmper for at følge med

Chung og hans kone havde kæmpet for at følge med, og Chungs maske siges at have været fyldt med vand. Kim skulle efter sigende have observeret, hvad der instruktør havde undladt at bemærke, at hendes mand var forblevet med ansigtet nedad i en længere periode.

Hun kaldte på sin søn, som indså, at der var noget galt, da han så Chung flyde ubevægelig. Han havde råbt om hjælp, da han bar sin far mod kysten.

Det tog instruktør 2-3 minutter at følge dem i land, ifølge familien, som oplyser, at han så ud til at forsøge at genoplive uden først at fjerne Chungs liv-jakke. Det var ikke klart, om alle eleverne havde været iført redningsveste.

PIC-livreddere skulle efter sigende have taget fem minutter at nå frem til stedet, efter at alarmen blev slået. De havde fjernet Chungs liv-jakke før du anvender en defibrillator og udfører HLR.

Chung blev erklæret død efter at være blevet bragt til Guam Memorial Hospital, og familien måtte betale mere end 6,900 dollars for at dække udgifterne til nødtjenesterne.

Hawaii action

Familien søger nu $2 millioner for uretmæssig død, $1 million for tab af støtte til Chungs kone, $300,000 hver for tab af forsørgelse til hans to sønner og $300,000 hver som kompensation for følelsesmæssig nød til de fire pårørende til stede på stedet. Retssagen blev anlagt i District Court of Guam på 18 februar.

Sidste år blev endnu en snorklingrelateret retssag anlagt, og den er endnu ikke afgjort. Patricia Johnson havde anklaget Fairmont Kea Lani Resort, Hawaiian Tourism Authority og Hawaii Visitors & Convention Bureau for uagtsomhed efter hendes mand Ray døde efter snorkling ved Wailea Beach på Maui, som rapporteret om Divernet på det tidspunkt.

Retsmedicineren havde konkluderet, at Ray Johnsons død skyldtes drukning, men hans kone hævder, at det var forårsaget af en form for Immersive Pulmonary Edema (IPO), og de var ikke blevet advaret om risikoen ved tilstanden.

