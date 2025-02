Endnu en pukkelhval befriede Skye

Kun fem dage efter British Divers Marine Life Rescue (BDMLR) løst en pukkelhval ud fra fiskefarmreb ud for Skye er det lykkedes et par fiskere fra den skotske ø at redde en anden pukkelryg i en lignende knibe.

Mændene havde fisket syd for indfiltringsstedet den 9. februar, da de hørte, at hvalen var blevet set med et enkelt flydende reb, der forbandt creel-fiskeredskaber viklet om halen.

Påvisning af værdien af uddannelse de havde modtaget fra Scottish Entanglement Alliance (SEA) et par år tidligere, slæbte mændene ind for at tage vægten af ​​hvalen og var i stand til at udføre redningen med et enkelt snit.

SEA, der blev lanceret i 2018 som svar på en stigning i rapporter om sammenfiltring af havdyr i skotske farvande, er et partnerskab af seks organer, der samarbejder med kystfiskeriindustrien for at levere et koordineret overvågnings- og engagementsprogram.

SEA forsøg

Da det var flydende, havde creel-rebet, der fangede hvalen, skabt sløjfer i vandet, men SEA har haft kontakt med creel-fiskere for at prøve brugen af ​​alternativt synkerov. Dette ville ligge fladt på havbunden og dermed udgøre mindre fare for hvaler.

BDMLR havde modtaget et opkald om sammenfiltringen kl. 9.45, og dets store hval-afviklingsteam var igen blevet alarmeret og opgav en uddannelse program 370 km sydpå nær Largs og tager afsted for at hjælpe.

Holdet blev sat ned klokken 2.30, da de hørte, at fiskerne havde sparet dem for besværet.

"Selvom denne situation havde et positivt resultat, vil vi altid råde til at ringe til BDMLR for at rapportere en sammenfiltring, da tingene kan og går galt," sagde gruppen. "Vores oprigtige tak til de lokale BDMLR-medicinere og droneoperatører samt den lokale dambrug, der tilbyder både og support."

