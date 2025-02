'Vær forsigtig med at vælge Rødehavets dykkerbåde' advarer MAIB

Farlige modifikationer, defekt eller manglende sikkerhedsudstyr, blokerede flugtveje og oversprungne briefinger - disse var tilbagevendende problemer identificeret blandt 16 hændelser, der involverede Rødehavets dykkerbåde, som har resulteret i adskillige dødsfald, inklusive dem af britiske statsborgere, i løbet af de sidste fem år.

Nu Storbritanniens Søulykkes undersøgelsesafdeling (MAIB) har fulgt op på sit brev fra december til de egyptiske myndigheder udtrykker bekymringer om liveaboard-sikkerhed ved at udsende en sikkerhedsbulletin til alle, der overvejer at tage en dykkerbåd i Rødehavet ferie.

MAIB har især set på tre hændelser, der fandt sted inden for de seneste 20 måneder, der involverede Carlton dronning, som kæntrede nær Hurghada med adskillige personer såret, herunder britiske statsborgere, i april 2023; Orkan, som brød i brand juni og blev forladt nær Elphinstone Reef, med tab af tre britiske gæster; og i november sidste år Søhistorie, som grundlagde syd for Port Ghalib med fire lig genvundet og syv andre personer, inklusive et britisk par, savnet formodet døde.

Filialen siger, at blandt de vigtigste sikkerhedsproblemer, den har identificeret, er, at bådene var dårligt konstrueret og ofte væsentligt modificeret eller udvidet, hvilket fik nogle til at blive ustabile.

Sea Story før og efter at være blevet ændret og udvidet (Ali Aref / Dive Pro Liveaboard)

Væsentligt redningsudstyr var defekt, forældet til service og i nogle tilfælde manglet, siger filialen. Hvor brande var brudt ud, tydede deres hurtige spredning på dårlig strukturel brandbeskyttelse, forværret af udstyr såsom branddetektionssystemer og slukkere, der enten mangler eller er defekte.

Nødflugtsveje var via aflåselige døre, havde ingen nødbelysning og var umarkerede, mens sikkerhedsbriefinger for gæster enten var af dårlig standard eller slet ikke blev gennemført. Besætninger virkede dårligt uddannede og ukendte med deres fartøjer.

MAIB-sikkerhedsbulletinen påpeger, at liveaboard-ferier ofte markedsføres "ved hjælp af bedømmelser og anmeldelser, der er offentliggjort online som ikke nødvendigvis er nøjagtige og ikke garanterer sikkerhedsstandarder”.

Afgørende er det også bekymret, at en række gæster har fundet sig selv skiftet til en anden båd end den, de havde reserveret ved ankomsten til Egypten, "hvilket har afvist deres forsøg på at ferie på et sikkert fartøj”.

Carlton-dronningen, som senere kæntrede (Carlton Fleet Red Sea)

Andre hændelser fra anden halvdel af 2024 rapporterede om Divernet involveret nouran, som brød i brand i november; Seaduction, som sank i oktober; og Exocet, som ramte et rev i juni.

Råd til dykkere

MAIB anbefaler, at potentielle gæster kun booker liveaboard-ferier gennem velrenommerede leverandører, der er i stand til at give sikkerhed for sikkerhedsstandarder.

Når de er ombord, bør dykkere anmode om, at besætningen giver en grundig sikkerhedsbriefing inden afgang. Dette bør forventes at dække nødudgange og advarselssignaler, mønstringsstationer, placering og brug af sikkerhedsudstyr og procedurer for at forlade skibet.

Orkan i brand (Fawzy Tameir)

"Selvom MAIB ikke har jurisdiktion til at efterforske ulykker, der involverer skibe uden britisk flag, der opererer inden for en anden kyststats territorialfarvande, har vi gjort de relevante myndigheder opmærksomme på vores nationale interesser og tilbudt enhver assistance med enhver sikkerhedsundersøgelse, de udfører," siger MAIB's chefinspektør for søulykker Andrew Moll.

Storbritannien er registreret som en væsentligt interesseret stat i de egyptiske sikkerhedsundersøgelser af disse hændelser, med Molls brev i december rettet til Egyptiske Myndighed for Søfartssikkerhed (EAMS).

Med en advarsel om, at Rødehavets dykkerbåde er "usandsynligt at blive bygget, vedligeholdt, udstyret og drevet til standarden for lignende fartøjer i Storbritannien", opfordrer MAIB til "udvis ekstrem forsigtighed, når du vælger en båd". De sikkerhedsbulletin kan findes på dens hjemmeside.



