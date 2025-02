Bådslag efterlader dykker med hovedsår

Fuld liste over dykkershows med links:

https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/



18-26 JANUAR: Boot Düsseldorf (International Boat Show)

1.-2. FEBRUAR: Duikvaker

21.-23. FEBRUAR: European Dive Show (EUDI)

21.-23. FEBRUAR: Diving Resort Travel (DRT) Show, Malaysia

1-2 MARTS: GO Diving Show (The UK Dive Show)

15-16 MARTS: ADEX Ocean Festival / OZTek Australia

28.-30. MARTS: Middelhavsdykkershow

4.-6. APRIL: Asia Dive Expo (ADEX)

22-25 MAJ: Thailand Dive Expo (TDEX)

31. MAJ – 1. JUNI: Scuba Show

13.-15. JUNI: Malaysia International Dive Expo (MIDE)

6.-7. SEPTEMBER: GO Diving ANZ Show

17.-19. OKTOBER: Dykkersamtaler

11-14 NOVEMBER: DEMA Show



