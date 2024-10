Britisk dykker dør på Malta

Endnu et dykkerdødsfald er sket på Malta, da en 66-årig britisk dykker bukkede under efter at have følt sig syg under et dyk ved Ċirkewwa.

Hændelsen fandt sted i går morges (12. oktober) ifølge Maltas politi. Manden var steget op efter at have følt sig utilpas omkring klokken 11 og blev bragt i land af andre i hans gruppe, hvor der blev gjort forsøg på at genoplive ham.

Nødtjenester ankom, og en ambulance kørte dykkeren til Mater Dei Hospital nær hovedstaden Valletta. Han blev erklæret død kort efter sin ankomst dertil.

Ċirkewwa er et populært sted hovedsageligt for kystdykning på Maltas nordlige spids nær færgehavnen til Gozo, og byder på attraktioner som Rozi slæbevrag.

Undersøgelser udføres af politi og en undersøgelse er blevet oprettet af den lokale magistrat Joe Mifsud. Det er han allerede efterforsker de nylige dødsfald af to britisk-baserede polske dykkere, hvoraf den ene var blevet behandlet i det hyperbariske kammer på hospitalet.

Endnu et dykkerdødsfald skete ved Cirkewaa i marts, da en pludselig ændring i havforholdene fangede et stort antal dykkere.

