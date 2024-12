Britiske dykkere mangler fra Sea Story navngivet

Britiske dykkere blandt de syv personer, der stadig ikke er kendt efter forliset af Søhistorie liveaboard i Egypten er blevet navngivet som Jenny Cawson, 36, og Tariq Sinada, 49, et forlovet par fra Devon.

Begge dykkere rapporteres at have arbejdet tidligere som instruktører i Thailand, Indonesien og Filippinerne, men nu, hvor de bor sammen i Ashburton, var de ansat som it-konsulenter.

To andre britiske dykkere, der blev reddet i kølvandet på forliset, er blevet navngivet som Colin Sharratt, 65, og Sally Jones, 58, et par fra London. De var blandt seks gæster og tre besætningsmedlemmer, der siges at være blevet behandlet for mindre kvæstelser på et hospital i Marsa Alam.

Overlevende Colin Sharratt og Sally Jones

Søhistorie medbragte 44 personer, hvoraf 14 var besætning. XNUMX er blevet reddet og fire lig fundet, inklusive kaptajnen Alaa Husseins.

Eftersøgningsoperationen på selve fartøjet er blevet beskrevet som farlig, hæmmet af barske havforhold, selvom der er blevet rejst spørgsmål om, hvor lang tid det tog at gennemsøge bådens indre for mulige overlevende.

Redningsholdet, koordineret af den egyptiske flåde, omfatter andre militære, kystvagten (en del af flåden) og lokale dykkerfrivillige.

Det tømmerskrogede fartøj var sunket til en dybde på 12 m med en sektion, der stak op over overfladen i de tidlige timer den 25. november. Det var dog først omkring 30 timer senere den følgende nat, at redningsfolk opdagede og var i stand til at udvinde fem personer, der havde overlevet fanget i en hytte. De havde overlevet i kulde og mørke takket være en 20 cm dyb luftlomme.

En af de fem overlevende, 23-årig instruktør Youssef Al-Faramawi, var blevet fanget efter at have forsøgt at hjælpe gæster i sikkerhed – og blev reddet af sin egen onkel Khattab Al-Faramawi, en ansat hos bådens operatør, Dive Pro Liveaboard i Hurghada.

Forsøgte at hjælpe gæster: Youssef Al-Faramawi

Han fortalte pressen, at det havde været en udfordring at gennemsøge båden med fire dæk ved fakkellys, herunder opgaven med at åbne kabinedøre.

Ryster og vipper

Bortset fra Storbritannien, siges andre dykkergæster på fartøjet at komme fra Belgien, Kina, Finland, Tyskland, Irland, Polen, Slovakiet, Spanien, Schweiz og USA. Efter medicinsk behandling, hvor det var nødvendigt, i Marsa Alam, blev overlevende ført til Hurghada for hjemsendelse.

Taler til Spejl, sagde et besætningsmedlem om bølgen, der hævdede at have væltet båden: "Vi havde aldrig set noget lignende før. Den ramte pludselig båden og fik den til at ryste voldsomt, inden den kæntrede. Vi forsøgte at advare passagererne, men der var meget kort tid." Søhistorie sank inden for syv minutter.

Et andet vidne fortalte, at de havde "følt båden vippe skarpt og forsøgt at holde fast i noget stabilt, men kæntringen gik meget hurtigt. Jeg hørte skrig inde fra hytterne, men mange kunne ikke komme ud, fordi dørene var lukkede, og stedet fyldtes med vand."

Oceanograf Simon Boxall sagde dog til Sky News, at der ikke var tegn på en enorm bølge og fastholdt, at vindstyrken på det tidspunkt ikke ville have været tilstrækkelig til at "skabe disse påståede 3-4m bølger".

Sea Story (Red Sea Governorate)

På trods af advarsler om ugunstigt vejr og havforhold, udstedt dagen før afgang af den egyptiske meteorologiske myndighed, havde dykkerbåden forladt Port Ghalib den 24. november.

Den var på vej sydpå på en fem-dages rejseplan, der skulle have set den ankomme til Hurghada i slutningen af ​​ugen. Forliset skete nær Dolphin Reef mod Hamata, og Rødehavets Governorate havde været hurtige til at forklare, at en "stor bølge" havde været synderen.

Skal se efterforskning

"Jeg føler stadig, at dette sandsynligvis ikke er en bølge, der forårsagede kæntringen," insisterede oceanograf Boxall. »Vi er nødt til at se, at der kommer en undersøgelse ud af det her. Det er stadig tidligt, men oplysningerne fra de egyptiske myndigheder er stadig meget sparsomme.”

Desværre er resultaterne af lovede undersøgelser ikke rutinemæssigt delt af de egyptiske myndigheder på trods af en bølge af omkring fem sænkninger og brande i Det Røde Hav i år.

Et andet nyligt tab havde været liveaboardets Seaduction, som også var kommet videre med en tur trods vejrvarsler.

To af årets tab har nu været af både drevet af Dive Pro Liveaboard. Undtagen Søhistorie, i februar brød den 42 m stålskrogede Sea Legend i brand, hvilket resulterede i døden af ​​en af ​​dens gæster, en tysk kvindelig solorejsende.

Det har egyptiske embedsmænd kun udtalt Søhistorie havde et gyldigt sikkerhedscertifikat og blev forstået at have udvist ingen tekniske problemer.

En dykker fortalte Sky News i denne uge, at en nylig tur på et andet Dive Pro Liveaboard-fartøj, 32m Havperle, havde afsløret et fravær af evakueringsøvelser og hvad han beskrev som dårlige sikkerhedsstandarder. Han sagde, at han var blevet overladt til at finde og finde ud af, hvordan han kunne frigøre fartøjets lille nødluge til sig selv. DPL reagerer ikke på anmodninger om kommentarer.

Dette indlæg er blevet ændret for at fjerne forslaget om, at DPL var operatør af liveaboard Scuba Scene. Da den båd brød i brand i 2022, blev den erstattet af DPL-fartøjet Sea Legend - som selv brød i brand i år.

