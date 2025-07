Britisk dykkerinstruktør modtager redningspris

at 10: 35 am

En britisk dykkerinstruktør, der angiveligt reddede 27 dykkere, da de strandede i oprørt hav ved dykkerstedet Cirkewwa på Malta sidste år, har modtaget en fornem tapperhedspris.

Royal Humane Societys bronzemedalje, en vigtig pris til ære for dem, der sætter deres eget liv på spil for at redde eller forsøge at redde en anden, blev overrakt ved en ceremoni i Haberdashers Hall i London i sidste uge.

Kursusleder Marcus Kitching-Howe, 32, oprindeligt fra Swainby i North Yorkshire, ejer PADI 5* instruktørudviklingscenteret. ABC Dykning Malta i St. Paul's Bay.

Han havde allerede forladt vandet kort efter middag den 26. marts efter et træningsdyk på Rozi vraget, opmærksom på dårlige vejrudsigter for eftermiddagen. Da vinden pludselig tog til, kunne han se, at de oprørte havforhold efterlod dykkerne stadig i vandet og stod over for en farlig udgang.

Lifeline

Kitching-Howe bandt et 12 meter langt reb til et gelænder og vendte tilbage til vandet for at hjælpe dykkerne med at hive sig selv op.

Bølgerne gjorde det svært for mange af dem at nå frem til linjen, men han blev i vandet i en halv time for at hjælpe dem og advarede andre om at komme væk fra klipperne og ud på åbent vand, fordi det ville være sikrere for redningsbåde at samle dem op der.

Da han blev opmærksom på en dykker, der blev holdt flydende på ryggen, men ikke reagerede, svømmede han over og forsøgte at genoplive ham, selvom han ikke var i stand til at redde den 45-årige hollænder.

"Jeg er beæret over at modtage prisen," sagde Howe. "Jeg handlede bare instinktivt, og det er en dag, jeg aldrig vil glemme, især det tragiske tab af en af ​​dykkerne, der var i vandet på det tidspunkt."

Det Kongelige Humane Selskab blev grundlagt i London i 1774 af de fremtrædende læger William Hawes og Thomas Cogan, der ønskede at fremme genoplivningsteknikker og belønne folk, der satte deres eget liv i fare for at redde andre.

I sine 250 år har selskabet gennemgået mere end 88,000 nomineringer og uddelt langt over 200,000 priser.

