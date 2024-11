Kystvagten guider dykkerbåden til dens forsvundne dykkere

Fem af en gruppe på seks dykkere forsvandt fra deres dykkerbåd på Hawaii den 6. november - og ifølge den dykker, der var blevet på båden, havde dens kaptajn ikke haft kontrol over situationen.

Dykkerne blev reddet efter at være blevet set omkring en kilometer syd for Hawaii Kai, på den sydøstlige spids af øen Oahu, af et par på deres 13 m yacht Hold fast. Ude af stand til at bringe gruppen sikkert op på fartøjet havde de alarmeret kystvagten, som derefter viste kaptajnen, hvor han kunne finde sine klienter.

Parret havde hørt opkald om hjælp og set dykkerne klamre sig til hinanden i det fjerne, rapporterede de. Da Camila Storchi og hendes mand Ryan kørte tættere på, fortalte dykkerne dem, at de var drevet væk fra deres charterbåd, Skat Ann90 minutter tidligere.

"Det var stormfuldt, og vinden blæste hurtigere for hvert minut," sagde Storchi. "Kun én dykker var i en kritisk situation - grå, hypotermi, kaster op - så vi forsøgte at få ham om bord først. Han var for sløv, med tungt udstyr – jeg havde personligt forbudt dem at tage deres gear af.

"Vores næste valg ville være at bruge fallet, men risici ville blive taget, så vi besluttede alle at vente på kystvagten." Ægteparret havde smidt dykkerne med en hang-line. "Vi kredsede om dem i 45 minutter, snakkede, tilbød vand og holdt dem i godt humør," sagde Storchi.

I kontakt med dykkerne

Kystvagten sagde, at parrets nødopkald havde været den første melding om bådadskillelsen, sagde Storchi. Cirka 45 minutter senere ankom en af ​​dens helikoptere, efterfulgt af Skat Ann, som samlede sine dykkere op og drog straks af sted.

Storchi, som senere var i kontakt med dykkerne, sagde, at den, der havde valgt at blive på dykkerbåden efter at have oplevet problemer med at udligne, havde påstået, at kaptajnen havde undladt at holde et ordentligt udkig, og at hans opmærksomhed havde brug for at blive draget selv til helikopterens ankomst.

Ifølge kystvagten, Skat Ann's kaptajn havde først taget kontakt efter at have overhørt Hold fast’s requests for assistance. One of its helicopters had been diverted from a uddannelse flight and on arrival at the scene the pilot had relayed the divers’ position to the Skat Ann så den kunne samle dem op. Der var ikke rapporteret om tilskadekomne.

Dykningen var blevet organiseret af Aaron's Dive Shop, en PADI 5* IDC i Kailua, der hævder at være det ældste center på Hawaii, efter at have været i drift i mere end 50 år. Skat Ann er en af ​​de to både, der udfører de fleste af sine daglige chartre.

Aaron's udtalte senere til den lokale presse, at der i sidste øjeblik var truffet en beslutning om at ændre gruppens dykkersted, men at dens "dokumenterede protokol" ikke var blevet fulgt ved denne ændring.

Dykkerlederen havde truffet de korrekte foranstaltninger med hensyn til brug af SMB'er og at holde gruppen sammen under adskillelsen, sagde den, og en gennemgang af hændelsen skulle udføres. De Coast Guard har også oplyst, at man er i gang med en undersøgelse.

