Kystvagtens passivitet blev ramt af undfangelsesdagen

USA's National Transportation Safety Board (NTSB) har benyttet lejligheden til femårsdagen for Conception dykning liveaboard-ild for at kritisere den amerikanske kystvagt for dens angiveligt glaciale reaktion på opfordringer til at skærpe maritime sikkerhedsforanstaltninger, før yderligere liv går tabt.

Den 2. september sluttede pårørende til de 34 mennesker, der døde fanget i et enkelt køjeværelse, da båden brød i brand, sammen med NTSB-embedsmænd ved Conception mindesmærke på Santa Barbara strandpromenaden i Californien, både for at ære dem, der døde i 2019, og for at forny opfordringer til handling.

NTSB er bemyndiget til at undersøge katastrofer og spørgsmål anbefalinger baseret på dens resultater, men kan ikke lave regler. Det producerede en rapport efter branden natten over ud for den nærliggende Santa Cruz Island, hvor alle passagererne døde, mens kaptajnen og alle undtagen en af ​​besætningen undslap.

Conception ved daggry den 2. september 2019 (National Transportation Safety Board)

Bestyrelsens formand Jennifer Homendy, som havde været på brandstedet, fortalte forsamlingen, at de sikkerhedsanbefalinger, den havde udstedt for fire år siden, "kunne have reddet de 34 mennesker, der døde om bord på Conception".

Der havde været fire centrale anbefalinger til små passagerskibe – f.eks Conception var klassificeret - at observere og kystvagten til at håndhæve, men Homendy sagde, at det ikke havde grebet øjeblikkelig ind over for disse.

Først efter at Kongressen havde givet mandat til handling i 2021, havde den implementeret en "foreløbig endelig regel" - men intet syntes at være sket siden, sagde hun, og det var stadig "år væk" fra den endelige regel.

4 vigtige anbefalinger

Det første af de fire krav var, at liveaboards skulle have indbyrdes forbundne røg- og branddetektorer i alle opholdsrum, så når den ene detektor gik i gang, ville den udløse de andre på skift.

Der bør implementeres inspektionsprocedurer for at verificere, at fartøjsejere og operatører udfører omstrejfende patruljer og sikre, at den ansvarlige besætning holder sig vågen.

Der bør forefindes en flugtvej for passagerer og besætning til et andet rum end den primære udgang, og endelig bør det sikres, at nødudgange, herunder døre og luger over køjerum, ikke er blokeret.

"Hvad Kystvagten ikke har gjort - som vi har bedt dem om at gøre siden mindst 2013 - er spørgsmål en regulering, der kræver, at alle operatører af passagerskibe med USA-flag, inklusive små passagerskibe, implementerer et sikkerhedsledelsessystem eller SMS,” sagde Homendy.

"Inden for søsikkerhed sikrer SMS overholdelse af eksisterende regler. Det er en proces, der skal sikre, at regler og procedurer relateret til sikre operationer er på plads. Den dækker forebyggende vedligeholdelse og nødprocedurer, afgrænser kommandovejen og specificerer besætningsmedlemmernes opgaver og ansvar som omstrejfende patruljer."

Conception mindeplade i Santa Barbara (Antandrus)

"Hvor mange gange mere?"

NTSB havde først udstedt en anbefaling til Coast Guard for SMS relateret til færger i 2003 og for alle passagerskibe i 2012, efter dets undersøgelser af to alvorlige færgeulykker i New York som havde resulteret i flere dødsfald og kvæstelser. I 2010 havde kongressen bedt kystvagten om at kræve SMS til alle passagerskibe.

"I et brev fra 2013 til NTSB sagde kystvagten, at de var i gang med en regeludformning for at kræve SMS," sagde Homendy. "Vi hørte ikke mere." Hun fortsatte med at citere yderligere alvorlige ulykker samme år og igen i 2018.

"Så i 2019 opstod en brand på Conception og 34 mennesker dør. Hvor mange gange skal vi tilkalde kystvagten til at handle? Hvor mange flere skal til for at komme til skade? Hvor mange flere mennesker skal dø? Hvor mange gange mere skal kongressen blive ved med at fortælle kystvagten om at gøre noget?" sagde hun.

"Det sidste, vi hørte fra kystvagten på SMS, var deres udsendelse af en forhåndsmeddelelse om foreslået regeludformning i januar 2021, for næsten fire år siden. Næste trin er en meddelelse om foreslået regeludformning, derefter en endelig regel.

"Vi er ikke engang ved en endelig regel. Det er stadig år tilbage. Hvad tager så lang tid? Det er år siden vores første anbefaling! Familier, venner har mistet deres kære. Det er ikke kun statistik. De er ikke kun tal. Det er mennesker. Liv, der aldrig bliver det samme."

Kystvagtens svar

Den amerikanske kystvagt "forbliver fuldt ud forpligtet til at sikre passagerernes sikkerhed på alle små passagerskibe", fortalte den. Divernet. "Som reaktion på denne tragedie og NTSB's efterfølgende sikkerhedsanbefalinger har vi implementeret en række væsentlige passagersikkerhedsforbedringer i løbet af de sidste fem år, direkte målrettet mod at forhindre fremtidige ofre.

"Disse omfatter forbedringer i røgdetektion, nødflugtsveje, brandslukning uddannelse krav og krav til rovingur.

"Derudover fremmer kystvagten aktivt regelfastsættelsesprocessen for at give mandat til sikkerhedsstyringssystemer på passagerfartøjer under amerikansk flag, hvilket er et vigtigt højt prioriteret initiativ. Vi fortsætter med at arbejde tæt sammen med fartøjsoperatører og andre interessenter for at sikre overholdelse af sikkerhedsbestemmelser og for at fremme bedste praksis på tværs af industrien.

"Kystvagten er dybt ked af den tragedie, der resulterede i dette ødelæggende tab af menneskeliv. Vores hjerter går ud til ofrene, såvel som deres familier og venner.

"Vores indsats er i gang, og vi er fortsat dedikerede til at forhindre fremtidige tragedier gennem strengt tilsyn, forbedrede sikkerhedsforanstaltninger og samarbejde med partnere og offentligheden."

