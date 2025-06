Skadessammenstød efter 14-årigs skader på dykkerbådspropel

En Discover Scuba Diving-session, hvor en 14-årig dreng pådrog sig skader fra en bådpropel, har bragt Indonesiens største dykkeroperatør i konflikt med den unge drengs forældre.

Hændelsen fandt sted den 23. maj, da Blue Marlin Dive Gili Trawangan, et PADI 5* dykkerresort ud for Lomboks nordvestkyst, tog den indiske feriegæst Aaryan Pathania med ud for at prøvedykke på et sted kaldet Turtle Heaven.

Teenageren var hele tiden under direkte opsyn af sin instruktør, ifølge Blue Marlin Dive.

"Under omplaceringen af ​​båden, og på trods af instruktørens øjeblikkelige forsøg på at guide og trække Aaryan væk fra båden, bidrog de gældende overfladeforhold til, at Aaryan kom i utilsigtet kontakt med båden," har resortets juridiske repræsentant, Satiya Wirawan, forklaret i korrespondance med Pathania-familien.

Denne kontakt resulterede i flænger på Aaryans underben og hudafskrabninger på begge fødder, skader der senere blev beskrevet af Blue Marlin Dive som mindre.

Efter at have foretaget en intern undersøgelse afviser dykkerresortet påstande om operationel uagtsomhed og brud på gældende sikkerhedsstandarder fremsat af Aaryans far. Manish Pathania siger, at vidner havde været opmærksomme på dykkerbådens motor, der kørte, mens dykkerne var i vandet, og at føreren derfor havde været uagtsom.

"Det er almindelig praksis at lade motoren køre et øjeblik på en båd for at forhindre den i at ramme revet," siger Wirawan. "Når motoren er slukket, roterer propellen et stykke tid, før den stopper helt."

"Snittenes overfladiske karakter beviser tydeligt, at motoren og propellen ikke kørte på tidspunktet for hændelsen. Hvis de gjorde, ville skaderne have været langt værre."

Gili Trawangan (Kambui)

Der blev ydet førstehjælp på stedet, inden Aaryan blev kørt til et lægehus på Lombok, hvor sårene blev renset og syet. Da familien blev tilbudt muligheden for at få ham kørt til et "hospital af international standard", siger Wirawan, at de havde foretrukket den nærliggende klinik, så de kunne komme tilbage til Gili Trawangan med mindst mulig forstyrrelse af deres rejseplaner.

Blue Marlin Dive havde dækket alle lægeudgifter, rejseudgifter og andre uforudsete udgifter indtil familiens afrejse, og deres tilbud om en overnatning på Gili Trawangan for at give Aaryans sår ekstra tid til at stabilisere sig var blevet afvist.

Da familien havde anmodet om opgraderinger til business class på deres fly tilbage til Indien til alle tre medlemmer, fordi Aaryan havde brug for ekstra benplads, havde Blue Marine indvilliget i at dække omkostningerne til to af disse opgraderinger.

Omsorgspligt

Pathania-familien fastholder, at Blue Marlin Dive havde en omsorgspligt over for en mindreårig under deres opsyn under en officiel PADI-oplevelse, og at de havde manglet empati i efterfølgende kontakter og forsøgte at undgå ansvarlighed.

De har nu anmodet om en erstatning på 3 millioner indiske rupier (omkring £25,500) til at dække udgifterne til medicinsk og psykologisk behandling, tabt skoletid og "smerte, lidelse og nød forårsaget af Aaryan og vores familie".

Manish Pathania hævder, at hans søn havde brug for flere sting, end dykkercentret havde forstået, midlertidigt havde udviklet lændesmerter, forblev ængstelig omkring vand og havde misset undervisning som følge af psykisk lidelse.

Blue Marlin Dive hævder, at de allerede havde udbetalt næsten 96 millioner indonesiske rupiah (ca. £4,300) som umiddelbar reaktion på hændelsen på goodwill-basis og uden at erkende ansvar, og at dette udgjorde den endelige forlig.

Familien havde på daværende tidspunkt ikke anmeldt noget rejseforsikringskrav, og Blue Marlin foreslår, at eventuelle yderligere krav fremsættes gennem deres rejse- eller sundhedsforsikringsudbyder.

'Sløret forsøg'

Wirawan beskriver Pathanias' krav som "et tilsløret forsøg på afpresning" og siger, at familien nægter at acceptere, at Aaryans skader var begrænset til fem "overfladiske flænger", og at han havde forventet at komme sig godt.

Blå Marlin Dyk blev startet i 1990 på Gili Trawangan af den britiske dykkerinstruktør og tekniske dykker Simon Liddiard, der sammen med sin kone Jane ejer Blue Marlin Dive UK.

Virksomheden siger nu, at den er den største dykkeroperatør i Indonesien, med lokationer ikke kun på Gili Trawangan, men også på Gili Meno, Gili Air, Komodo, Senggigi Lombok og Kuta Lombok. Virksomheden driver 12 dagbåde og to liveaboards.

