Afbrudt slange forårsagede Scapa-dykkerens død

En retsmediciner har konkluderet, at selvom en dykkers død i Scapa Flow var et uheld, kunne det have været forhindret, hvis der var blevet udført passende udstyrstjek, før han gik i vandet.

I sommeren 2021 Divernet rapporterede, at liget af en unavngiven dykker var blevet genfundet dagen efter hans forsvinden den 27. juni, efter en større eftersøgning centreret omkring Orkney-øerne Barrel of Butter og Cava.

Mere end tre år senere er efterforskningen af ​​den 57-årige David Pleaces død fra Chellaston i Derbyshire nu afsluttet.

Pleace havde udforsket vraget af Brummer let cruiser som en del af en dykkergruppe på, hvad der blev beskrevet som en ugelang "bucket-list" ferie, ifølge Daily Record, som omfattede sagen kl Derby Coroner's Court i går (26. september).

Meddykkerkollegaen rapporterede at være forsvundet ved sit andet dyk på dagen, og Pleaces lig blev til sidst fundet af en lokal dykker, med forsiden nedad omkring 20m fra vraget, som ligger i en maksimal dybde på 36m.

Cava Island, Scapa Flow (Colin Park)

Færre team-tjek

Assisterende retsmediciner Sophie Lomas fik at vide, at der ikke var fundet mekaniske fejl på det dykkerudstyr, som Pleace havde brugt, men at vingepumpeslangen var blevet afbrudt, da han kom i vandet.

Dykkerens erfaringsniveau var ikke defineret, men han blev beskrevet som at have gennemført "adskillige dykkertræningskurser".

"Virkeligheden er, at fordi slangen ikke var tilsluttet, fra det øjeblik David kom i vandet, var resultatet desværre fast." sagde Lomas og tilføjede, at selvom det var uklart, hvilke personlige kontroller dykkeren havde udført, havde erfarne dykkere en tendens til at lave færre holdtjek.

"Han var ude af stand til at kontrollere sin opdrift og faldt hurtigt ned," sagde hun. "Det er usandsynligt, at hans holdmedlemmer ville have været i stand til at gøre noget på den begrænsede tid, der var til rådighed.

"Jeg vil gerne understrege over for hele dykkermiljøet, at disse kontroller er meget vigtige, og at udførelse af person- og kropstjek uanset dit ekspertiseniveau kan have en betydelig indvirkning i forhold til, hvad der derefter følger."

Retsmedicineren besluttede dog ikke at færdiggøre en "Forebyggelse af fremtidige dødsfald"-rapport, fordi hun sagde, at det, der skete, havde været "holdningsmæssigt" snarere end at repræsentere "et hul i træning eller viden, eller noget, organisationerne ikke gør ordentligt".

