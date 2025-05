Dykkerbåd mister kraft med dykkere nede

Redningsbådsbesætninger har reageret på et Mayday-opkald fra en dykkerbåd, efter at dens elektriske ledninger svigtede, mens fire dykkere stadig var under vandet. Hændelsen fandt sted ud for West Sussex-kysten i går eftermiddags (18. maj).

Uden strøm drev fartøjet østpå med den oversvømmede tidevand, og de tre besætningsmedlemmer var bekymrede for, at dykkerne ikke ville være i stand til at finde eller få adgang til det, når de kom til overfladen. Himlen var klar, og der blæste en mild sydlig brise på det tidspunkt.

Kystvagten modtog opkaldet fra båden, som lå omkring tre kilometer syd for landsbyen Middleton-on-Sea, og alarmerede RNLI. Frivillige besætninger fra både Littlehampton og Selsey redningsbådsstationer søsatte redningsbådene og hastede til stedet.

To dykkere blev fundet og bragt tilbage til deres dykkerbåd med Selsey RNLI til stede, mens de to andre blev samlet op af Littlehamptons kystredningsbåd. Renée ShermanIngen af ​​dykkerne kom til skade, og Renée Sherman kunne bugsere dykkerbåden tilbage til Littlehampton havn.

Udstyrssvigt

"Når vores besætninger på land og i redningsbåde får til opgave at udføre et uopfordret nødopkald, er de særligt opmærksomme på vigtigheden af ​​deres roller, især i tilfælde, hvor det vides, at der er personer i vandet," sagde Littlehampton RNLI's redningsbådsoperationsleder Nick White.

"Uanset hvor godt forberedt et fartøj er, kan det at være ude på havet i et udsat miljø føre til udstyrsfejl, og vi er glade for at have været i stand til at spille en nøglerolle i at bringe dykkerne og deres støttebesætning sikkert tilbage til havnen."

RNLI driver 238 redningsbådsstationer i Storbritannien og Irland og er afhængig af frivillige donationer og arv for at opretholde sin redningstjeneste. Grundlagt i 1824 har dets redningsbådsbesætninger og livreddere reddet mere end 146,000 liv.

