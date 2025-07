Dykkerguide kritisk efter bådpropel-ulykke

En dykkerguide på den mexicanske Caribien Ferieøen Cozumel var i kritisk tilstand efter en hændelse om morgenen den 25. juli. Han var blevet ramt af en bådpropel, mens han ledte en gruppe turister nær Yucab Reef, et populært dykkersted på vestsiden af øen.

Guiden, identificeret som Manuel C, ledsagede dykkere fra en båd på eller tæt på overfladen, da et andet fartøj, angiveligt ved navn ... Maranatha, passerede tæt på gruppen og ramte ham med sin propel, ifølge Riviera Maya nyheder.

Vidner har påstået, at fartøjet sejlede for hurtigt – Yucab Reef har, ligesom andre områder i Cozumel Marine Park, en fartgrænse på 3 knob (3.5 mph). De hævder også, at den, der førte båden, ignorerede råbte advarsler om, at der var dykkere i vandet.

Dykkere på stedet har oplyst, at der var blevet indsat SMB'er på det tidspunkt, og der er også en rapport om, at en markeringsbøje var blevet viklet ind i propellen.

Det menes, at Manuel C muligvis forsøgte at beskytte en anden dykker, da han blev ramt. Sammenstødet resulterede i alvorlige skader på hans underkrop, og han blev hastet til et lokalt hospital.

Ifølge Cozumels direktør for civilbeskyttelse, Alfredo Arellano, var hændelsen ikke blevet rapporteret til myndighederne med det samme, og Maranatha er også påstået at være kommet ind i revzonen uden de nødvendige tilladelser fra den nationale kommission for naturbeskyttede områder (CONANPEn officiel undersøgelse er blevet iværksat.

