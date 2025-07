Dykkerinstruktør angriber væltet tank

at 10: 51 am

En malaysisk dykkerinstruktør er blevet anholdt og sigtet for overfald på en af sine turister i byen Semporna på Borneo.

Hændelsen fandt sted den 22. juli, da de to mænd var på vej til en ø kaldet Timba-Timba på en dykkerbåd for en turistgruppe. Lufttanken, der blev brugt af gæsten – som ikke blev navngivet, men beskrevet som en 34-årig fra Taiwan – skulle være faldet ned på instruktørens fod, hvilket fik ham til at miste besindelsen.

Instruktøren, 38, hævdede at være blevet behandlet for en fodskade på et lokalt hospital, inden han besøgte dykkercentret dagen efter for at kræve erstatning fra turisten, ifølge rapporter i den lokale presse.

Under det efterfølgende skænderi skulle instruktøren have overfaldet gæsten ved at slå ham i ansigtet og truet ham med yderligere skade.

Videooptagelser af hændelsen, taget af en tilskuer, dukkede senere op på sociale medier. Deltagerne talte angiveligt mandarin, og tilskuere og hvad der tilsyneladende var turistens kvindelige ledsager, forsøgte at holde instruktøren tilbage, som ikke så ud til at være ude af stand til at køre på grund af eller vise tegn på en fodskade.

Quality Diving Centre udtalte senere, at instruktøren ikke havde været en af deres ansatte, som alle bar uniform. Efter hændelsen på båden havde personalet sørget for, at de involverede var blevet holdt adskilt på forskellige både, og personalet havde også ringet til politiet, da skænderiet fortsatte den næste dag.

Semporna-politiet har bekræftet, at instruktøren fortsat er varetægtsfængslet, sigtet for forsætligt at have forårsaget skade og for kriminel intimidering.

Også på Divernet: Dykkere idømt bøder for at plage skildpadder i Malaysia, Påstand om undervandskys fører til anholdelse af dykker, Beskyttelse af Sabah's Seas: En ansvarlig rejsendes guide