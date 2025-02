Dyk liveaboard dræn i Raja Ampat

To britiske gæster var blandt 17 personer, der måtte reddes, efter at et dyk liveaboard sank i Raja Ampat, Indonesien i de tidlige timer onsdag den 4. februar.

Putri Papua, en 26m phinisi-stil tømmer motor skonnert, var på en tur fra Sorong til Misool. Der var ni gæster og otte besætning ombord, da skibet sank, angiveligt overvundet af stærke bølger og vind i løbet af natten.

Ifølge kaptajnen, Ade Susila, var maskinrummet oversvømmet, og motorerne svigtede, før fartøjet til sidst kæntrede.

De britiske dykkere blev navngivet som Thomas Erskine og Frances Young, og de andre gæster bestod af slovakiske og østrigske par og tre indonesere. Båden, der blev brugt året rundt på dykker- og snorkleruter, var en del af den veletablerede Jakarta-baserede Grand Komodo-flåde.

Klokken 5.47 Putri Papua brugte WhatsApp til at advare en Indonesisk flåde post i Waisai, hovedstaden i Raja Ampat Regency. Posten til gengæld informeret Flådekommando III, som dækker det østlige Indonesien.

Flåderedningsbåden ankommer til Sorong (Flådekommando III)

Et eftersøgnings- og redningshold blev sendt afsted, men da flådens patruljebåd KRI Mata Bongsang 873 nåede stedet omkring kl. 7.20, havde det i første omgang svært ved at lokalisere stedet for den allerede nedsænkede Putri Papua.

Det tog indtil kl. 8 at finde og redde de overlevende, som var blevet evakueret over på redningsflåder. Nogle af gæsterne siges at være blevet traumatiseret af deres oplevelse, en slovaker omtalte det som "rædsel om natten", men de eneste rapporterede fysiske skader på to af besætningen skulle have været mindre.

De overlevende blev bragt tilbage til Sorong, fire timer væk, og bragt til Oetoyo Sorong Naval Hospital til lægetjek og behandling. De oversøiske besøgende skulle hjemsendes, så snart undersøgelser og dokumentationsprocedurer var blevet gennemført.

