Dykkerskolen idømt en bøde for eksplosion, der kostede instruktørens ben

Australsk dykkerinstruktion, en PADI 5* instruktør udviklingscenter i Geelong, syd for Melbourne i Victoria, er blevet idømt en bøde på 40,000 AUD (20,460 £) for eksplosionen af ​​en dykkercylinder, der ikke er blevet testet, og som resulterede i, at en dykkers ben blev blæst af.

Halvdelen af ​​de 53 cylindre, der var i brug på dykkerskolens lokaler, viste sig senere at være ude af test, selvom de ikke var blevet holdt adskilt fra dem, der var i test.

Anklaget under navnet Stelkea Pty, blev virksomheden dømt uden domfældelse ved Geelong Magistrates Court den 14. november, efter at have erkendt sig skyldig i én anklage for at have undladt at sørge for en sikker arbejdsplads.

I Australien har en domstol mulighed for at finde en gerningsmand skyldig, men vælger af en række forskellige grunde ikke at registrere en domfældelse. Virksomheden blev dømt til at betale omkostninger på $4,386 (£2,260).

Den mandlige dykning instruktør, beskrevet som frivillig af sundheds- og sikkerhedsmyndigheden WorkSafe Victoria, havde fyldt cylindrene med luft på Australian Diving Instructions arbejdsplads i oktober 2022, og skulle efter sigende have fulgt standardproceduren.

Da han havde lukket ventilen på en af ​​cylinderne, hørte han en fløjtende lyd. Inden for få sekunder var cylinderen eksploderet, hvorved hans venstre ben blev overskåret under knæet og hans højre fod alvorligt såret. Manden blev kørt på hospitalet til akut operation.

Dykkerbutikkens vinduer blev sprængt ud, med affald spredt rundt og "betydelige" indre strukturelle skader på bygningen.

Årlig test

Australske standarder foreskriver, at scuba-cylindre skal inspiceres visuelt og tryktestes på en certificeret teststation hver 12. måned. En WorkSafe-undersøgelse viste, at cylinderen, der eksploderede, havde været ude af test, selvom det ikke kunne fastslås, hvornår den sidst var blevet testet.

Det ville have været "rimeligt praktisk muligt" for australsk dykkerinstruktion at holde ude-af-test cylindre adskilt fra dem i test af sikkerhedsmæssige årsager, fandt retten.

"Dette er en forfærdelig og forebyggelig hændelse, som desværre har efterladt en arbejder med livsændrende skader," sagde WorkSafes administrerende direktør for sundhed og sikkerhed, Sam Jenkin.

"Det er særligt foruroligende at se fejlen i dette tilfælde, da dykning er en industri, hvor det kan være forskellen mellem liv og død at holde udstyret ordentligt vedligeholdt og sikre, at det overholder passende standarder."

Australian Diving Instruction blev grundlagt som en dykkerklub i 1984 og blev et PADI dykkercenter i 2012.

Også på Divernet: DYKKELÆRERE DØR EFTER TANKEKSPLOSION, FORSØGER DIN SCUBA CYLINDER AT DRÆBE DIG?, HVAD ER I DIN CYLINDER?