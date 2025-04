Dykkerbutiksejer om, hvorfor søn døde + 2. Ontario død

En canadisk dykkerinstruktør, der døde i Lake Ontario tidligere på måneden, er blevet navngivet som den 47-årige Chris Haslip – og hans far har forklaret, hvad han anser for den sandsynlige årsag til hans søns død.

fatal hændelse om eftermiddagen den 13. april blev der berettet om Divernet. Haslip og en ældre kammerat havde dykket på et sted, de ofte havde besøgt, vraget af en pram tæt på, hvor søen møder St Lawrence-floden.

De to dykkere var begge dukket op omkring 15 m fra kysten, men Haslip var gledet tilbage under vandet. Vennen blev samlet op i en båd af beredskabspersonale og bragt til hospitalet med lettere kvæstelser, men Haslips lig blev først fundet den følgende morgen.

Chris Haslip og hans far Daniel havde lært at dykke sammen i 1996, og ni år senere havde de åbnet en dykkerbutik, Explorer Diving, nær byen Kingston.

Daniel har nu fortalt den lokale avis Kingston Whig-standard at hans søn havde været type 1-diabetiker.

"Det er, hvad jeg tror, ​​han gjorde," fortalte han papiret. "Han havde et lavt sukkerindhold under vandet, tror jeg. Fyren, der dykkede med ham, som også er dykkermester, meget erfaren, også en militærkammerat fra gamle dage, han prøvede alt, hvad han kunne for at redde ham, men han fik et hjerteanfald af stresset af det hele."

Daniel beskrev indsatsen fra sin søns kammerat som heroisk, "men når du når slutningen af ​​den linje, vil nogen ovenpå have dig - det er lige meget, hvad vi vil hernede."

Chris Haslip

Far og søn havde avanceret for at opnå SDI-instruktør samt tekniske kvalifikationer og var rejst sammen til forskellige lande for at dykke, men for Chris, en ivrig vragdykker, skulle Lake Ontario efter sigende være forblevet hans foretrukne placering, med omkring 200 skibsvrag inden for en times kørsel fra Kingston.

Chris havde mistet sit venstre ben som følge af en sygdom og bar en protese, selvom hans far sagde, at dette ikke havde gjort noget for at begrænse hans evne til at dykke eller for at hjælpe andre til at gøre det.

"Han lod aldrig sine lidelser holde ham tilbage, han prøvede, og han var også god til det. Jeg tror, ​​han var glad for at dykke. Det var hans passion - og det er svært for os."

Endnu et dødsfald i Ontario

I mellemtiden er en anden Ontario-dykker, en unavngiven 61-årig mand, død, kun 10 dage efter Haslip. Hændelsen fandt sted om aftenen den 23. april på et dykkersted længere mod øst langs St Lawrence-floden mod byen Cornwall.

Politiet reagerede på en melding omkring klokken 7.45 om, at kun tre af en gruppe på fire dykkere var dukket op igen fra et dyk på en sluse, der var en del af et neddykket kanalsystem i den vestlige ende af Macdonell Island.

Dykkerens lig blev fundet omkring kl. 11.30 den næste dag af undervandssøgnings- og redningsenheden hos Ontario Provincial Police, som efterforsker hændelsen.

