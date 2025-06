Dykkerdødsfald i Wales og Curaçao

Liget af en 60-årig mandlig dykker er blevet bjærget fra dykkerstedet Dorothea Quarry i det nordvestlige Wales.

The incident occurred on Saturday, 31 May, when emergency services were called to the disused slate quarry in the Nantlle Valley. “The man’s family have been informed,” stated North Wales Police. “The death is not being treated as suspicious, and the coroner is aware.”

De oversvømmede søer nær landsbyen Talysarn har en maksimal dybde på 106 m, hvilket har gjort Dorothea eller 'Dotty' til et populært sted, især for tekniske dykkere, siden 1990'erne, selvom det var indhegnet og ikke tilbød nogen faciliteter. Dykning var i lang tid officielt forbudt der, selvom dette ikke gjorde meget for at reducere den tidligere høje dødelighed.

I de senere år har stedet været drevet af North Wales Technical Divers (NWTD), en afdeling af British Sub-Aqua Club, der driver et kontrolleret dykkerprogram under licens fra grundejeren. Adgang er begrænset til dykkere, der er kvalificerede til at udføre dekompressionsdyk med blandet gas.

Alene på Curaçao

Den belgiske tekniske dykker Jan Verhaegen blev i går (2. juni) fundet død af kystvagten nær klipper i Piscadera-bugten syd for Curaçaos hovedstad Willemstad.

Den 39-årige Verhaegen drev et byggefirma og havde boet på den sydlige caribiske ø i syv år.

Jan Verhaegen

Han siges at have været en erfaren teknisk dykker, tilhørte Curaçao Diving Society og deltog regelmæssigt i weekenddyk med andre medlemmer i området, men det siges også, at han nød at dykke alene, især hvis han ville ud på dybere vand.

Trods angiveligt dårlig sigtbarhed under vandet var han taget ud på et solodyk søndag eftermiddag, og som sædvanlig havde han bedt en ven om at slå alarm, hvis han ikke var vendt tilbage inden et bestemt tidspunkt.

Den efterfølgende eftersøgnings- og redningsaktion involverede en helikopter og et fastmonteretfløj fly, sammen med et antal både og dykkere.

