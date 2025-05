Dykker død, mens bjærgning af superyacht fra Sicilien begynder

at 10: 13 am

En 39-årig hollandsk erhvervsdykker døde i går (9. maj) under de indledende operationer for at bjærge Bayesiansk superyacht, som sank i en dybde af 50 meter ud for kysten af ​​Porticello, Sicilien, i august sidste år.

På tidspunktet for hændelsen havde dykkerholdet brugt en blæsebrænder til at skære den 56 meter lange yachts bom væk fra vraget. Nogle rapporter tyder på, at den unavngivne dykker muligvis er blevet ramt af et stykke metal under denne proces, selvom foreløbige undersøgelser af mandens krop angiveligt ikke viste nogen åbenlyse tegn på skader eller forbrændinger.

Optagelser fra undervandskameraer blev angiveligt afbrudt kort før hændelsen. Ifølge efterforskere var det fortsat muligt, at dykkeren havde haft en medicinsk nødsituation under vandet.

Bayesiansk, ejet af den britiske tech-magnat Mike Lynch, var gået ned under en voldsom storm og dræbte syv mennesker, herunder Lynch og hans 18-årige datter Hannah. De havde været på en rejse rundt Sicilien for at fejre Lynchs frifindelse efter bedragerianklager i forbindelse med salget af hans firma Autonomy til Hewlett-Packard.

Den anslåede bjærgningsoperation på 23 millioner pund udføres af Hebo Maritiemservice, et hollandsk specialiseret bjærgningsfirma, i samarbejde med det britiske maritime konsulentfirma TMC Marine.

Dykkeren var en del af et hold på 70 personer, der blev udsendt til Sicilien for at hjælpe med bjærgningsarbejdet, som overvåges af den italienske kystvagt og forventes at vare op til fire uger.

De sicilianske myndigheder har iværksat en formel undersøgelse af dykkerens død, hvor alle parter, herunder Hebo Maritiemservice og TMC Marine, har lovet deres fulde samarbejde. "Vi giver al mulig støtte til bjærgningsholdet på stedet i denne hjerteskærende tid, og vores tanker går til den afdødes familie," sagde en repræsentant for TMC Marine.

Krypterede harddiske

Forsøget på at løfte Bayesiansk ud for havbunden er planlagt til at finde sted senere på måneden, hvor eksperter håber at afdække flere detaljer om, hvordan det angiveligt usynkelige fartøj sank så hurtigt.

Bjærgningen af ​​yachten anses for at være afgørende for den igangværende efterforskning, og rapporter tyder på, at den kan indeholde krypterede harddiske, der er knyttet til Lynchs påståede tidligere samarbejder med britiske og amerikanske efterretningstjenester.

Efter forliset blev seks lig endelig fundet i kahytter på Bayesiansk's bagbords side, som var øverst, da hun sank. Lynchs advokat og hans kone Chris & Neda Morvillo, bestyrelsesformand for Morgan Stanley International og hans kone Jonathan & Judy Bloomer samt yachtkok Recaldo Thomas var de andre ofre.

En britisk domstol har genåbnet en undersøgelse, og en foreløbig rapport forventes inden for de næste to måneder. Marine Accident Investigation Branch (MAIB), som leder efterforskningen, planlægger at offentliggøre resultater om yachtens stabilitet og vejrforhold på tidspunktet for hændelsen. Ved 72 meters dybde, Bayesiansk bar verdens højeste yachtmast i aluminium.

I mellemtiden fortsætter en undersøgelse af uagtsomt manddrab på Sicilien, der undersøger muligheden for uagtsomhed fra besætningens side.

Også på Divernet: Siciliansk dykker finder lavvandet ror, dyb pistol, Sicilianske dykkere undersøger 2,500 år gammelt skibsvrag, Dykkere rejser 'Atlantis guld' skibsvrag på Sicilien, Ustica: Siciliens dykkerjuvel