Dykker savnet efter hajmøde i Med

En mandlig spydfisker er forsvundet i Middelhavet ud for den nordlige israelske by Hadera, efter et møde med, hvad der formodes at være en mørk haj, i går aftes (21. april).

"Betjente fra Hadera politistationen og marineenheden blev sendt til Hadera-floden efter en anmeldelse fra personer, der hævdede at have set en haj angribe en dykker i vandet," sagde politiet, selvom der ikke var tegn på dykkeren, da beredskabet ankom.

En kommunal strandpatrulje gennemsøgte området med jetski og stoppede andre mennesker på vej ind i havet. Eftersøgningen af ​​dykkeren udført af flåde- og politibetjente og en scuba-redningsenhed fortsatte indtil mørkets frembrud og blev genoptaget ved første lys i dag.

Udstyr skulle være blevet fundet lige ved Olga-stranden, og en kropsdel ​​blev sendt til retsmedicinsk analyse.

brød hjemrejsen

Den forsvundne dykker siges at have været en mand i 40'erne, en far til fire, der bor i Petah Tikva mere end 60 km længere mod syd. Hans køretøj og ejendele blev fundet på stranden, og det menes, at han havde afbrudt sin køretur hjem fra arbejde for at tage på spydfiskeri, enten fridykning eller scuba, nær flodens munding.

Badende nær mundingen af ​​Hadera-floden (Israel Preker)

To dage tidligere, to kvindelige mørke hajer (Carcharhinus obscurus) var blevet rapporteret inden for 50 m fra en strand længere mod syd ved Beit Yanai, hvilket forårsagede panik blandt badende.

Videooptagelser af deres udseende cirkulerede snart online, hvor livreddernes instruktioner til svømmere om at forlade vandet tilsyneladende bliver ignoreret af folk, der forsøger at få et nærbillede af hajerne. Optagelser af Hadera-hændelsen taget fra stranden er også blevet offentliggjort online.

Dusky hajer anses generelt ikke for at være farlige og interagerer sjældent med mennesker. Strande mellem Hadera og Netanya har dog været lukket for vandbrugere indtil videre.

Tegnet hver vinter

Tilbage i 2018 skrev Daniel Brinckmann videre Divernet om det store antal requiem-hajer der samles nær Hadera hver vinter, tiltrukket af det 25°C vand, der rutinemæssigt udledes fra Orot Rabin-kraftværket.

Han beskrev sine dyk i området og forsøg på at fotografere de mørke hajer, der kan blive op til 4 m lange og veje 350 kg, samt de truede sandbankehajer (Carcharhinus plumbeus) har de til en vis grad været fortrængende.

Brinckmann kaldte dem top rovdyr, der fortjener "respekt, beskyttelse og forskning", især fordi artens bevaringsstatus blev beskrevet som "datamangel". Hajerne, hovedsageligt hunnerne, ville normalt ankomme i begyndelsen af ​​december og være på vej i slutningen af ​​marts.

Orot Rabin kraftværket, der varmer havet og tiltrækker hajer hver vinter (Ilanluz)

Fænomenet havde sat skub i Hadera som turistby og weekendattraktion, men med til tider udfordrende dykkerforhold i dårlig sigtbarhed anbefalede Brinckmann, at kun "miljøbevidste dykkere, der har set hajer før og både værdsætter og respekterer dyrene", bør overveje at dykke der.

Hvis tabet af dykkeren bekræftes som et resultat af et hajmøde, ville det være det første dødsfald og kun den fjerde dokumenterede skadesfremkaldende hændelse i Israels farvande i løbet af de sidste 80 år.

