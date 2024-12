Dykkersøgninger fortsætter i Wales og Orkney

Specialpolitisøgninger udføres i det nordlige Wales efter en dykker, der kun er identificeret som Imrich, 53, fra Warrington i Cheshire.

North Wales politi var blevet advaret om sikkerhedsproblemer for Imrich, som det menes kunne have dykket ud for Porth Ysgaden på Llyn-halvøen den 28. november. Hans sølv Ford Mondeo Titanium, der indeholdt personlige ejendele, blev senere placeret på en parkeringsplads tæt på stranden nær Tudweiliog, et sted, der siges at være populært blandt dykkere og lystfiskere.

En indledende søsøgning med en kystvagthelikopter, fast-fløj fly og redningshold sammen med en RNLI-redningsbåd blev aflyst den 29. november, selvom landsøgninger fortsatte. Søoperationer meldes nu også at være genoptaget.

"Vi holder alle forespørgselslinjer åbne og appellerer til enhver, der kunne have set Imrich, om at kontakte os hurtigst muligt," sagde chefinspektør Stephen Pawson fra North Wales politi.

”Enhver, der var i området ved Porth Ysgaden onsdag den 27. november eller torsdag den 28. november og ikke allerede har været i kontakt, bedes kontakte os.

"Du kan kontakte os ved at ringe 101 eller via vores hjemmeside med referencenummer Q179229."

Orkney-driften steg op

I Orkneyerne ankom i mellemtiden en skotsk politi- og dykkerenhed den 2. december for at hjælpe med eftersøgningen efter en savnet mand, der nu vides at have været en kommerciel kammuslingdykker.

Som rapporteret om Divernet den 29 november, Orkney Coastguard havde stillet sig en luft- og søsøgning efter den stadig uidentificerede dykker, som var forsvundet i Scapa Flow. Politiet havde meddelt, at det ville fortsætte med sin egen efterforskning, og kystvagten meldes nu igen gået ind i eftersøgningen.

Dykkeren var blevet meldt savnet om eftermiddagen den 27. november, men eftersøgningen blev afbrudt kl. 3 den følgende morgen. Orkney Islands Council's Harbor Authority har også foretaget sin egen undersøgelse.

