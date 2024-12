Dykkers lig fundet i det nordlige Wales

Liget af en anden dykker, der for nylig forsvandt i Storbritannien, blev opdaget den 7. december nær landsbyen Llangwnnadl på North Wales' Llyn-halvø.

Imrich Magyar, 53, kun omtalt ved sit fornavn, da han oprindeligt forsvandt ud for kysten den 28. november, blev fundet efter en omfattende eftersøgning, der involverede flere agenturer.

Han var kendt for at komme fra Warrington-området i Cheshire og, som senere rapporteret on Divernet, hans sølv Ford Mondeo Titanium, der indeholdt personlige ejendele, var blevet placeret på en parkeringsplads tæt på en dykkerstrand nær Tudweiliog, nord for Llangwnnadl.

Søsøgningerne blev indstillet den 29. november, men blev senere genoptaget, da landsøgningerne fortsatte. North Wales politi havde udsendt en opfordring til offentligheden om information.

Ingen detaljer om omstændighederne omkring Magyars død blev givet, men politiet sagde, at disse ikke blev anset for at være mistænkelige.

"Tak til politiet, kystvagten og RNLI og alle andre, der hjalp med at finde Imrich," sagde en slægtning til Magyars. ”Familien er meget taknemmelig for alle de indsatser, der er gjort, og for folk, der kom ud i deres egen tid for at hjælpe.

"Tak til politiet og retsmedicineren for deres fortsatte støtte og hensyn til familien. Tak til jer alle."

