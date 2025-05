Dykkere reagerer, da NHS ser ud til at være klar til at skære ned på DCI-dækningen

at 9: 55 am

Antallet af akutmedicinske behandlingscentre i England ser ud til at blive reduceret fra otte til kun tre i efteråret, hvilket giver anledning til bekymring om dykkernes sikkerhed og akut lægehjælp.

"For alle fritidsdykkere i den nordlige halvdel af Storbritannien kan dette være kritisk," udtalte British Diving Safety Group (BDSG), da de annoncerede, at kun tre enheder, der er bestilt af NHS England, ville være tilgængelige til at behandle dykkere fra oktober, medmindre der blev truffet alternative ordninger inden da.

Gruppen, der blev dannet i 2002 for at bringe sportsdykkerorganisationer sammen om sikkerhedsspørgsmål, ledes af RNLI og omfatter Maritime & Coastguard Agency, Health & Safety Executive og dykker-uddannelse bureauer.

Adspurgt om en kommentar fortalte en repræsentant for NHS England Divernet at BDSG havde "fået sine ledninger krydset", og at en oprindelig plan om at beholde seks hyperbariske enheder til England forblev gældende. Den har dog ikke uddybet denne påstand, og en udbudsdokument offentliggjort af regeringen synes at bakke op om BDSG's holdning.

"NHS England har bekræftet, at der efter den seneste udbudsproces er blevet tildelt kontrakter om hyperbarisk iltbehandling (HBOT) til tre af de seks planlagte regionale centre (Østengland, London & Sydøstengland og Sydvestengland). På nuværende tidspunkt er der ikke tildelt nogen kontrakter til regionerne Nordøst, Nordvestengland eller Midlands," udtalte BDSG.

"Denne beslutning påvirker fire eksisterende trykkamre – LHM Healthcare (Whipps Cross), Midlands Diving Chamber (Rugby), North England Medical Hyperbaric (Hull) og Hyperbaric Treatment & Kurser Tjenester (Wirral) – som, medmindre der træffes alternative aftaler, ikke længere vil være underlagt NHS-kontrakt fra den 1. oktober 2025.

"Denne beslutning vil efterlade dykkere i Midlands og det nordlige England uden rettidig NHS-finansieret adgang til vitale rekompressionsfaciliteter – en kritisk del af akutbehandling af dekompressionssygdom."

"Dette skridt rejser alvorlig bekymring over ulighed i behandling og regional diskrimination. Mens faciliteterne i Sydstaterne fortsat er tilgængelige, vil dykkere i Midlands og Nordstaterne have begrænset adgang, hvilket vil kompromittere dykkersikkerheden og beredskabskapaciteten betydeligt på tværs af store geografiske områder."

NHS-konsultation

NHS England i september sidste år iværksat en høring om foreslået delvis tilbagetrækning af finansiering, selvom det på det tidspunkt foreslog at lukke højst to rekompressionskamre.

Den oplyste, at idriftsættelse af HBOT-tjenester kostede den 8.2 millioner pund årligt, og at enhederne behandlede omkring 150-200 tilfælde af trykfaldsinfektion og 10 tilfælde af gasemboli om året. Enhederne blev også brugt til at behandle ikke-dykkertilfælde, såsom kulilteforgiftning, forbrændinger og andre skader .

NHS England hævdede, at efter at have fjernet finansieringen til to enheder, ville en dykker med mistanke om DCI hvor som helst i England stadig være i stand til at nå en tejne ad vejen inden for fire timer efter symptomernes debut.

Ovenfor og nedenunder: Det oprindelige forslag ville have reduceret antallet af engelske kamre fra otte til seks (hvert vist inden for en cirkel med en radius på 150 km). I øjeblikket er kun tre blevet genoptaget, i syd og øst (Placeringerne her er fiktive)

(NHS England)

Den anførte også, at nogle af de eksisterende faciliteter behandlede et forholdsvis lavt antal patienter, hvilket gjorde det vanskeligt for personalet at forblive i praksis, og at ikke alle var udstyret til at behandle kritisk syge patienter.

De tre engelske kystnære enheder i syd og øst, der er blevet genoptaget, er DDRC Plymouth, Hyperbaric Medicine Unit i Chichester og LHM Healthcare East Of England Hyperbaric Unit i Great Yarmouth. Poole Diver Clinic havde allerede lukket i slutningen af ​​januar i år.

"Det handler ikke kun om geografi – det handler om retfærdighed, sikkerhed og overlevelse," sagde BSDG. "Dykkernødsituationer kan ikke vente, og fjernelse af adgang vil ikke spare penge på lang sigt. Det flytter blot omkostningerne til tabte liv, forlængelse af behandling og sygdom. Det vil også unødvendigt binde blålys-redningstjenester."

Gruppen påpeger, at en ramt dykker i det nordøstlige England, der står over for et fuldt kammer i Great Yarmouth, muligvis bliver nødt til at rejse hele England til DDRC for behandling. Chichester-kammeret er også bemandet med lægepersonale fra Royal Navy, der er nødvendige for at prioritere flådepatienter – men som nu tilsyneladende også forventes at dække NHS-patienter fra hele London-området.

Der er kun to NHS National Services hyperbariske enheder i Skotland, begge i nord – på Aberdeen Royal Infirmary og på Orkney. West Scotland Centre for Diving & Hyperbaric Medicine nær Oban fik sin finansiering trukket tilbage af NHS Grampian i april sidste år.

Udstrakte tjenester

"At reducere antallet af trykkamre i drift med over 60 % og begrænse dækningen til kun den østlige og sydlige del af landet sætter dykkere, der befinder sig i vanskeligheder i Midlands og Nordengland, i en betydeligt større risiko for deres helbred og tvinger dem til at..." rejse "langt længere og længere tid for at få passende lægehjælp og dermed belaste en allerede belastet ambulancetjeneste unødvendigt," kommenterede Stoney Cove-direktør Matt King.

Et hyperbarisk kammer

Jen Tibbs, leder af Wirral-hyperbariske enheden, der dækker det nordvestlige England, men nu står over for lukning, sagde, at nyheden kom som "et stort chok".

"Vi har leveret denne facilitet i næsten 30 år, og jeg kan forsikre jer om, at vi vil kæmpe hele vejen imod dette," udtalte hun. "Enhver støtte vil blive værdsat. Du kan være sikker på, at vi stadig er tilgængelige for enhver dykkernødsituation eller rådgivning døgnet rundt indtil den 24. september 7, men vi krydser fingre for, at vi kan vende denne beslutning."

Den britiske sub-aquaklub fortalte Divernet at den var "dybt bekymret" over situationen. "Reduktionen på 60 % i HBOT-faciliteter på bare 12 måneder kompromitterer ikke kun den enkeltes helbred, men også den retfærdige adgang til behandlingstjenester over hele landet," sagde chefen for dykker- og uddannelse Sophie Heptonstall.

"Som nationalt styrende organ for scuba og snorkling i Storbritannien er dykkersikkerhed altafgørende for os. Den forestående betydelige nedgang i NHS-finansieret HBOT-udbud i England er uacceptabel for den britiske dykkerindustri."

"BSAC vil arbejde tæt sammen med BDSG og alle andre repræsentanter for dykkerindustrien og vigtige interessenter for at lobbye regeringen for genoprettelse af HBOT i de tre problemområder – Midlands, Nordvestengland og Nordøstengland."

"HM Coastguard vil fortsætte med at samarbejde med medicinske partnere for at sikre, at folk bringes sikkert til den rette videre lægehjælp," udtalte en MCA-talsmand. Divernet.

"Beslutningen fremhæver en voksende ulighed i NHS-tjenesternes levering og er blevet mødt med alarm fra fortalere for dykkersikkerhed, redningspersonale og det bredere dykkermiljø," siger BDSG"Interessenter, herunder dykket uddannelse Agenturerne opfordrer i dag NHS England til at genoverveje dette skridt og samarbejde med dykker- og lægemiljøer for at udvikle en mere retfærdig plejemodel.”

Gruppen siger, at den planlægger at lancere en oplysningskampagne og indsende en underskriftsindsamling i håb om at omgøre beslutningen. Dykkere bedes også om at rejse sagen med deres parlamentsmedlemmer.

