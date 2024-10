Dykker dødsfald op, siger BSAC - men det har også gode nyheder

Jo flere dyk der finder sted, jo flere hændelser er der sandsynlighed for, og med scuba-aktivitetsniveauet helt tilbage til det præ-pandemiske niveau i 2023-kalenderåret var der ni dødsulykker som følge af de ni separate hændelser. Sådan siger British Sub-Aqua Club (BSAC) i sin netop offentliggjorte Årsrapport om dykkerhændelse for sidste år.

BSAC advarer om, at analyse af de 355 dykkerhændelser rapporteret i 2023 (242 i Storbritannien og 113 i udlandet) understreger, at erfaring og kvalifikationer ikke nødvendigvis vil beskytte nogen mod at blive tilskadekomne i en dykkerhændelse.

At understrege dette var en stor stigning i antallet af dykkerledere tilskadekomne i forhold til de dykkere med andre kvalifikationer, sammenlignet med tidligere år. BSAC er usikker på, hvorfor dette skulle være tilfældet, da der ikke havde været nogen større stigning i antallet af dykkere med kvalifikationen.

Det samlede antal hændelser i Storbritannien var højere end i 2022-rapporten, opsummeret on Divernet sidste år. Det år havde der været 248 hændelser med 182 af dem i Storbritannien, men kun seks dødsulykker, det laveste antal registreret i et normalt dykkerår siden 1977, og et kraftigt fald fra de 16 i 2021.

Som sædvanligt understreger rapporten, at en række hændelser kunne være blevet omgået, hvis de involverede havde fulgt grundlæggende principper for sikker dykningspraksis.

Bemærkelsesværdig statisk

BSAC's årlige rapporter om dykkerhændelser indhentes fra alle dykkere uddannelse agenturer med det formål at fremme dykkersikkerhed og hjælpe med at forstå og styre tendenser. De inkluderer beretninger om hver af hændelserne.

Rapporter fra individuelle fritidsdykkere er suppleret med officielle data fra Maritime & Coastguard Agency, RNLI, MoD, PADI EMEA, Water Incident Database og RoSPA, samt medietrawl.

"Antallet af hændelser i Storbritannien rapporteret siden 2014 er forblevet bemærkelsesværdigt statisk bortset fra pandemiens år, hvor begrænsninger for dykkeraktivitet påvirkede antallet af registrerede hændelser," hedder det i rapporten.

Tilsyneladende stigninger i rapporteringen af ​​hændelser i 2019 og 2023 skyldes en markant stigning i oversøiske rapporter, som BSAC siger, var domineret sidste år af maske- og fin-stropfejl. Dette pegede enten på mere grundighed i rapporteringen eller et problem med sæt vedligeholdelse. Slidning af stropper kan være mere tilbøjelige til at forekomme i varmere klimaer.

I forlængelse af 2022 var der et fald i antallet af hændelser, der startede ved overfladen, og en stigning i antallet, hvor start- og maksimaldybder var ukendte.

I september 2023 oplevede Storbritannien usædvanligt varmt vejr og let vind. Dette forlængede effektivt dykkersæsonen med flere hændelser end normalt senere på året.

Redningsbåd på en eftersøgnings- og redningsøvelse (RNLI)

September viste sig at være særlig travl for redningstjenesterne med at hjælpe dykkere. RNLI-redningsbåde blev kaldt ud 37 gange for at hjælpe med at redde dykkere, i 29 tilfælde mellem maj og september, mens helikoptere blev indsat 30 gange, selvom kun otte af disse tilkald var i sommermånederne.

Der var bekræftelse af konklusioner fra tidligere år om, at der nu rapporteres færre hændelser med DCI og hurtige opstigninger. Hvor DCI forekommer, er det mindre sandsynligt, at det er forbundet med dykning dybere end 30 m, hurtige opstigninger eller mistede stop, og dette menes sandsynligvis at være en uddannelse succes, med større vægt lagt på opdriftskontrol og dykkeplanlægning, end det var tilfældet engang.

IPO-bevidsthed

Yderligere positive nyheder er, at dykkere bliver mere opmærksomme på symptomerne og faren ved Immersive Pulmonary Edema (IPO), de handlinger, der skal tages, hvis det opstår hos dem selv eller andre, og behovet for at undgå at vende tilbage til vandet efter en formodet hændelse, indtil den er erklæret medicinsk egnet til at gøre det. BSAC tilskriver igen meget af dette til forbedringer i uddannelse programmer.

uddannelse agenturet siger, at det har forfinet sin proces til at identificere de kriterier, der indikerer, at børsnoteringen er relevant for en hændelse. Bevidsthed om tilstanden er den vigtigste form for forsvar: "Ligesom dykkere og snorklere rådes svømmere i åbent vand nu til ikke at svømme alene, og som samfund er de i stigende grad klar over risikoen for børsnotering," bemærker rapporten.

Gennemsnitsalderen for de ni dræbte i 2023 var 58, og i løbet af de seneste 10 år har gennemsnitsalderen for dykkere, der er døde, været 8.5 år ældre end datidens dykkerbefolkning, hvilket indikerer, at alder er en stærk overlevelsesfaktor.

BSAC bemærker, at mens gennemsnitsalderen på Nej-ulykker registreret i hændelsesdatabasen er steget i løbet af de 10 år, i 2023 faldt det for første gang til 44 år.

Udstyret til redninger

Yderligere opmuntrende nyheder er opdagelsen af, at når der er behov for redninger, er dykkere i stand til at implementere teknikker til at genoprette tilskadekomne til overfladen og udføre genoplivning med en effektivitet, der overgår forventningerne til succes i andre ikke-kliniske omgivelser.

Dette illustreres af det faktum, at brugen af ​​en alternativ luftkilde i 83 % af tilfældene resulterede i en vellykket genopretning af en tilskadekommen til overfladen, og i alle tilfælde, hvor en kontrolleret flydeløft (CBL) blev brugt, var resultatet en vellykket bedring.

Hvor en CBL blev efterfulgt af anvendelse af CPR, lykkedes hver tredje genoplivning. Hvor CPR blev brugt uden ilt, kom 28 % af de tilskadekomne til bevidsthed, og med ilt steg dette til 30 %. I ni ud af 30 tilfælde af genoplivning ved hjælp af hjertestarter kom den tilskadekomne til bevidsthed.

"Resultatet af denne analyse er en afspejling af det fremragende uddannelse programmer leveret af fremragende dykkerinstruktører, som til gengæld sikrer, at dykkere er veltrænede i redningsteknikker,” siger BSAC.

Rapporten er udarbejdet af BSAC-hændelsesrådgiver Jim Watson og dataanalytiker Ben Peddie. Alle dykkere, uanset om de er fra BSAC eller ethvert andet træningsbureau, som er involveret i eller vidner til en hændelse i Storbritannien eller i udlandet, bliver bedt om at rapportere det i fortrolighed til fremtidige rapporter, ved hjælp af en onlineformular.

Du kan download og læs den fulde rapport eller se en videoreportage af nøgleresultater fra BSAC Diving Conference vedr YouTube. Rapporter fra tidligere år kan også downloades.

Også på Divernet: De færreste britiske dykkerdødsfald i 45 år, 10 af 16 britiske dykkere døde alene i 2021, Dykkere er for klar til at afvise DCI-symptomer, Færre hurtige opstigninger & DCI tilfælde I DCI