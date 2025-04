Dorset-undersøgelse: Vortex-separerede dykkere

Den 23-årige scuba-dykker Emily Sherwin forsvandt ud for Dorset-kysten i juli sidste år og er aldrig blevet fundet. Det var ikke lykkedes hende at komme til overfladen fra et dyk ud for Old Harry Rocks ved Handfast Point den 24. juli og en fuldskala XNUMX timers eftersøgnings- og redningsaktion viste sig frugtesløst.

Nu har en efterforskning konkluderet, at selvom årsagen til Sherwins formodede død forbliver ukendt, var det sket, fordi hun og hendes kammerat var blevet fanget i hvirvlende strømme. Sagen fandt sted kl Dorset Coroner's Court i dag (17. april) og blev rapporteret af Bournemouth Echo og andre medier.

Hakkende vand

Sherwin havde været en del af en gruppe, der var ude til et drivdyk tidligt om aftenen. Hendes kammerat og veninde Bethany Pryor sagde, at bådturen fra Poole havde været ustadig, men at dykkerne var ved godt mod.

Old Harry's Rocks (Malc McDonald)

Næsten kl. 6 havde parret været de sidste, der gik ind i havet, og de var i en dybde på omkring 7 m, da de stødte på, hvad Pryor beskrev som en 'hvirvel', hvilket tyder på et boblebad med en nedstrøm.

"Vi var vandret over for hinanden, og vi holdt hinandens arme," sagde hun. "Jeg signalerede til Emily, at der var noget galt og pegede på mine ører og gav hende signalet om at gå op igen. Jeg gjorde dette to eller tre gange.

"På dette tidspunkt blev vi fanget i en hvirvel og begyndte at snurre rundt. Jeg var ikke i stand til at tjekke min dykkercomputer på grund af spinningen. Jeg følte mig bare desorienteret."

Pryor havde signaleret at gå op, men så intet gensidigt signal. Sigtbarheden var mindre end 1 m, vurderede hun, og forklarede, at hændelsesforløbet på dette tidspunkt var blevet sløret.

"Hun var lodret, og hendes regulator var ude af hendes mund," sagde Pryor om Sherwin. "Hun sank på det tidspunkt, og jeg forsøgte at nå ned, men det var ikke muligt. På dette tidspunkt kunne jeg mærke noget vand sive ind i min maske.

"Vi ramte bunden af ​​havbunden hårdt, og jeg kunne ikke se Emily," fortsatte Pryor. "Jeg steg hurtigt op til overfladen og talte med skipperen, som signalerede Mayday."

'Hendes sikre sted'

Amtsassistent retsmediciner Richard Middleton fortalte retten, at Sherwin kom fra Poole og netop havde afsluttet sit første år med at studere havbevaring ved Plymouth University. Hun havde kvalificeret sig som dykker hos PADI den foregående sommer.

Sherwin havde fejret sin 20-års fødselsdag med sin familie dagen før, og hendes mor Ellen fortalte i retten, at hendes datter havde været "lidenskabelig omkring den naturlige verden" og normalt følte en "dyb følelse af ro under havet", som hun havde omtalt som "hendes sikre sted".

Familien fandt trøst i, at "hun havde gjort noget, hun elskede".

Middleton konkluderede, at uden krop til at undersøge årsagen til Sherwins død måtte forblive ukendt, men hans narrative konklusion var, at det var et resultat af at blive fanget i en undervandsstrøm. Der var ingen mistænkelige omstændigheder.

Emily Sherwins familie takkede alle involverede i eftersøgningsoperationen: "Den RNLI og kystvagthold, politidykkerne og alle på Parkstone Yacht Club, som tog over 30 både for at deltage i eftersøgningen”.

Også på Divernet: Savnet dykker navngivet: politiet søger oplysninger, Dykkersøgninger fortsætter i Wales og Orkney, Multibureau-søgning efter Scapa-dykker blev afbrudt, Søgning efter dykker i Cornwall blev afbrudt