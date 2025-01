Bestræbelser på at tvinge Sea Story dykker-overlevende rapporteret af BBC

Tilsyneladende for tidlige forsøg fra de egyptiske Rødehavsmyndigheder på at nå frem Søhistorie dyk liveaboard synkende på en freak bølge, og af bådens operatør for at blokere potentielt skadelige rapporter fra overlevende, er opstået fra en måned lang undersøgelse af den fatale hændelse af et BBC News hold.

Søhistorie havde forladt Port Ghalib på en seks-dages tur den 24. november med 31 internationale gæster, tre dykkerguider og 12 egyptiske besætninger, som tidligere rapporteret on Divernet. Flere dykkere var blevet "opgraderet" i sidste øjeblik fra den båd, de oprindeligt havde reserveret, selvom rejseplanen ville være anderledes.

Båden kæntrede og sank tidligt den følgende morgen, hvilket efterlod 11 mennesker døde eller savnede, inklusive et britisk par.

Elleve af de 35 overlevende, hovedsageligt erfarne dykkere, er nu blevet interviewet af BBC. De rapporterede, at få timer efter at de blev bragt i land, blev de "afhørt", enten i deres hospitalssenge eller på et feriested, hvor de var blevet indkvarteret, af folk, der hævdede at være "dommere".

De beskrev også, at de blev presset til at underskrive vidneforklaringer, der i en klar interessekonflikt var blevet oversat fra engelsk til arabisk af en ansat hos den egyptiske bådoperatør, Dive Pro Liveaboard.

Nogle hævdede, at de blev forhørt af en, de var blevet forledt til at tro var en officiel efterforsker, for senere at finde ud af, at han var en Dive Pro Liveaboard dykkerguide.

Han og andre ansatte havde opfordret de overlevende til at underskrive dispensationer med angivelse af: "Jeg anklager ikke nogen for nogen kriminel forseelse". En dykker sagde, at en sådan dispensation blev givet til ham, mens han stadig afgav vidneforklaring, og en britisk læge beskrev, at hun fik at vide, at hun ikke kunne forlade rummet, før alle erklæringerne var afsluttet.

Nogle dykkere havde nægtet at underskrive dokumenterne, og ingen havde fået lov til at beholde kopierne, selvom nogle, der oversatte dem ved hjælp af telefonapps, beskrev udeladelsen af ​​"fordømmende detaljer", som de havde rapporteret. Lignende praksis med vidneudsagn er blevet rapporteret før i kølvandet på Røde Hav live-aboard hændelser.

Selv da en gruppe forsøgte at tage af sted for at flyve hjem, siges en Dive Pro Liveaboard-repræsentant at have forsøgt at narre dem til at underskrive dispensationer. Han havde hævdet, at dokumenterne var godkendelsespapirer til at komme gennem lufthavnskontrolpunkter, ifølge en amerikansk dykker, der advarede de andre om ikke at skrive under.

Freak bølge

BBC-interviewede har også anklaget egyptiske embedsmænd for at beslutte på forhånd kort efter skibets kæntring skete for at give det skylden på en freak-bølge.

Oceanograf Dr. Simon Boxall gentog sin påstand, da hændelsen fandt sted, at en bølge på 4 m ikke kunne have været årsagen til forliset under de fremherskende forhold, og skylden skylden på pilot- eller båddesignfejl eller begge dele. Overlevende var enige om, at forholdene ikke havde givet store problemer, når de svømmede fra vraget.

En dykker, der bad om at se en kopi af efterforskernes endelige rapport, fik dog at vide, at det ikke ville være nogen mening, fordi "den eneste ansvarlige for dette er havet".

I den første del af BBC-rapporten udtalte overlevende det i løbet af natten Søhistorie havde så ud til at gynge og rulle mere, end de ville have forventet givet usædvanligt vejr, med tunge, usikrede møbler, der gled rundt på dækket, og en lille gummibåd næsten tabt overbord.

Lige før kl Søhistorie var vendt om på siden med et "højt brag", døde motorerne og alle lys gik ud.

Næsten alle de døde eller savnede var blevet indkvarteret på styrbord side af båden, der ramte havet. Af mennesker, der nåede op på dækket, hæmmet af løse møbler og inventar, var det få, der havde formået at finde et liv-jakke. En sagde, at deres ikke fungerede korrekt, og at lyset ikke havde batterier.

Andre, der nåede at gå ombord på redningsflåder, så kaptajnen og en række besætninger allerede der, idet kaptajnen efter sigende havde taget et af de tre tæpper, som han havde sørget for. Sikkerhedsbriefingen havde lovet mad og vand på tømmerflåderne, men gæster fortalte BBC, at der ikke var noget. En fakkel virkede ikke, og blusset var allerede blevet brugt.

35 timer i luftlomme

Selvom de overlevende er enige om, at båden sank før kl. 3, hævder de lokale myndigheder, at de først modtog et nødsignal omkring kl. 5.30. Det tog redningsfartøjer otte timer at nå tømmerflåderne, da de drev mod øst, og redningsfolk var også langsomme til at nå Søhistorie selv, fortalte overlevende til BBC.

Parret Lucianna Galetta og Christophe Lemmens havde ikke været i stand til at finde deres redningsveste og var fanget af vand og affald i en korridor.

De endte i en luftlomme i maskinrummet i agtersektionen, der stak ud over vandet, senere sammen med dyk instruktør Youssef al-Faramawy.

"Vi havde ingen kommunikation med det ydre, ingenting. Ingen forsøgte at se, om der var nogen i live derinde,” sagde Galetta. "Jeg var så klar til at dø. Vi troede ikke, at der ville komme nogen«.

De blev først fundet efter en traumatisk 35 timers prøvelse af al-Faramawys onkel Khattab al-Faramawi, en lokal instruktør som havde meldt sig frivilligt til at søge gennem de nedsænkede korridorer.

Dykkere reddede også to personer fra en anden luftlomme i en kabine på lavere dæk, og fire lig blev fundet. Overlevende stillede dog spørgsmålstegn ved, hvorfor den egyptiske flåde, der overvågede operationen, ikke syntes at have været i stand til at indsætte sine egne dykkere.

Det britiske par Tariq Sinada og Jenny Cawson er ikke blevet fundet

Mangler stadig er Devon-parret Jenny Cawson og Tarig Sinada, som siges altid at have undersøgt dykkerbåde omhyggeligt, men blandt dem, der skiftede til Søhistorie i sidste øjeblik, og indkvarteret på styrbord side af hoveddækket.

Familie og venner fortalte BBC, hvordan egyptiske embedsmænd havde fortalt dem det Søhistorie var ikke blevet fundet - selv om de så tv-nyhedsreportager, der viste den ramte liveaboard.

De beskylder myndighederne for en tilsløring for at beskytte turistindustrien og opfordrer nu til en åben undersøgelse af forliset. Hverken den egyptiske regering eller Dive Pro Liveaboard reagerede på BBC's anmodninger om svar på påstandene i deres rapporter.

Divernet modtog heller ikke noget svar fra operatøren efter at have søgt kommentarer, da hændelsen indtraf, selvom efter en brand på en anden af sine både, Sea Legend, hvor en tysk gæst døde i marts sidste år, havde den reageret - dog kun for at sige, at den ikke kunne kommentere, før den modtog en endelig rapport fra anklagemyndigheden.

De fulde BBC-rapporter af Joe Inwood, del 1 og del 2, kan læses på BBC News site.

Også på Divernet: 8 stadig savnet, efter at 'gigantisk bølge' sank Rødehavet live ombord, Britiske dykkere mangler fra Søhistorie som hedder, Overlevende taler efter fatal brand i Rødehavets dykkerbåd