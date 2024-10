Egyptisk liveaboard synker dybt sydpå

Et liveaboard er sunket i det yderste sydlige egyptiske Røde Hav, efter at dets kaptajn så ud til at have ignoreret advarsler om alvorligt vejr. De 18 dykkergæster var i stand til at flygte fra båden sammen med besætningen, men de fleste måtte opgive deres ejendele og tilbragte efterfølgende omkring otte timer på drift i små både.

Hændelsen fandt sted i de tidlige timer den 24. oktober, halvvejs gennem en charterrejse ud af Hamata. Den 30m egyptiske ejede Seaduction, et fartøj med tre dobbeltkabiner på øverste dæk og seks dobbeltkabiner på nederste dæk, kørte både dykker- og kitesurfture.

Den nat blev de fleste fartøjer inklusive liveaboards rapporteret at have fulgt advarsler om stormvejr og høje bølger og opholdt sig længere mod nord i det mere beskyttede område af Sataya Reef.

Seaductionvar dog sejlet videre så langt som til Elba Reef nær grænsen til Sudan, hvor det tømmerskrogede fartøj menes at have sprunget ud.

Båden var blevet chartret til "deep deep south"-turen af ​​en gruppe dykkere fra Laval Subaqua Club i det nordvestlige Frankrig. To af de kun fire medlemmer, der formåede at redde deres pas i forliset, vendte tilbage til Frankrig i sidste weekend og talte om hændelsen til Frankrig Info.

Mærkelig vinkel

De første fire dages dykning fra Seaduction havde været 'storslået'

Tidligere klubpræsident François Paillard og assisterende kasserer Philippe Galodé sagde, at turen var blevet arrangeret ved et dykkershow i januar. Gruppen var ankommet til Egypten den 18. oktober, og Paillard beskrev deres første fire dages dykning som "storslået".

Galodé sagde, at han havde døset omkring kl. 3, da hans ven spurgte, om han troede, at båden lå i en mærkelig vinkel. "Jeg gik ovenpå for at se, hvad der foregik," sagde han. "Ifølge kaptajnen var alt under kontrol." Andre gæster sagde senere, at de havde noteret sig listen allerede kl. 2.

"Efter en halv time begyndte båden at ryste meget alvorligt," sagde Paillard. »Vi begyndte at tage redningsvestene ud, idet vi antog, at det ikke ville blive bedre, uanset hvad kaptajnen sagde. Til sidst gjorde vi, hvad kaptajnen ikke gjorde, som var at gøre klar til at evakuere.”

Ved 3.30-tiden var vandet steget i kabinen, sagde Paillard. "Vi blev alle reddet i sidste øjeblik - båden var hårdt opsejlet og kæntrede derefter fuldstændigt. Det var panik, alle hoppede i vandet.” Alle dykkerne havde formået at tage redningsveste på, men få havde haft tid til at klæde sig på, hente pas, telefoner, kontanter eller andre personlige ejendele.

Paillard kommenterede, at de 10 besætninger havde fulgt kaptajnens ordre, men var "ikke erfarne sømænd".

Set fra trawler

The liveaboard carried two 5m RIBs but it seems there had been time to launch only one of these and one of the two lifeboats. Amid the strong waves, continuous bailing-out had proved necessary to stay afloat.

De overlevende tilbragte otte timer på drift, før en trawler opdagede et orange redningsbådsdæksel og var i stand til at bringe dem ombord og forsyne dem med varmt tøj. De blev senere overført til et flådepatruljefartøj, der bragte dem i land, hvor de blev kørt med bus til et hotel i Hurghada, hvor de kun ankom én om morgenen den 25. oktober.

De 14 dykkere, der havde mistet deres pas og ejendele, blev efterladt og ventede på, at det franske konsulat i Kairo traf de nødvendige foranstaltninger for at tillade dem at rejse, men blev advaret om, at det måske ikke ville ske før i morgen (30. oktober).

"Konsulen bad dem om at tage skridt med det samme med deres forsikringsselskaber, men de kan ikke gøre noget," taler Nelly Leroux til Frankrig Bleu, sagde om sin 59-årige mand Pascal. "De har intet tilbage. Min mand har ikke engang sko på fødderne. Traumet er stadig meget betydeligt – han fortalte mig bare, at han havde flashbacks, og at han ikke kunne sove.”

Claire Penard, den nuværende præsident for dykkerklubben, afventede stadig hjemsendelse, da hun fortalte Frankrig Info at de involverede niveauer af bureaukrati havde gjort processen udfordrende. "Det er ekstremt hårdt," sagde hun, "og evakueringen af ​​båden var særlig traumatisk for os alle, fordi vi virkelig troede, vi skulle dø."

Egypts Chamber of Diving & Watersport fortalt Divernet: “Den uheldige hændelse af den Seaduction liveaboard er i øjeblikket ved at blive undersøgt af de relevante myndigheder." Divernet har henvendt sig til operatøren af Seaduction til kommentar.

