Arbejdsgiver undlod at kontrollere dykkerens helbred

at 6: 58 am

En række sikkerhedsfejl førte til, at en dykker døde, mens den var under vand ved Manns Harbour Bridge på Croatan Sound i North Carolina, ifølge det amerikanske arbejdsministerium.

Den Maryland-baserede entreprenør Coastal Gunite Construction formåede ikke at evaluere en 47-årig dykkers helbred, før han startede sit nye job for virksomheden i juni sidste år, har afdelingen fundet ud af, og som følge heraf fik han fatale skader.

Virksomheden har været i drift siden 1983 og beskæftiger dykkere til konstruktion, vedligeholdelse og reparation af marineinfrastruktur.

Efterforskere med Arbejdsministeriet Arbejdsmiljøforvaltningen (OSHA) fandt ud af, at et dykkerhold på fire personer ansat af Coastal Gunite udførte en undervandstest på broen, da dykkeren, sekunder efter at være kommet ned fra en båd til en dybde på omkring 6 m, ikke reagerede og undlod at besvare radioopkald .

Teammedlemmer hentede dykkeren op af vandet og udførte HLR, mens de ventede på, at beredskabstjenesterne nåede frem, men han kunne ikke genoplives.

Mangler på dykkerstedet

OSHA's efterforskere identificerede adskillige sikkerhedsmangler på dykkerstedet, herunder Coastal Gunites manglende vurdering af arbejdernes egnethed til dykning og sikre, at førstehjælpsforsyninger og en manuel genoplivningsanordning ville være let tilgængelig.

Derudover havde virksomheden forkert placeret et luftindtag, udsat medarbejderne for mulig forurening af deres luftforsyning og udførte ikke regelmæssige luftrenhedstest på kompressorsystemer eller testede luftslangetryk årligt.

"At sikre, at medarbejderne er fysisk egnede til kommerciel dykning, er en grundlæggende del af sikkerheden på arbejdspladsen," sagde OSHAs kontordirektør i Raleigh-området, Kim Morton.

"Arbejdsgivere har pligt til at beskytte deres arbejdere ved at implementere strenge sikkerhedsprotokoller og grundige evalueringer før ansættelsen, især i højrisikobrancher som kommerciel dykning. Denne tragiske hændelse kunne have været forhindret."

OSHA citerede Coastal Gunite Construction for fire alvorlige overtrædelser og foreslåede bøder på US $40,329 (£31,890), det maksimale beløb, det lovligt kunne anbefale. Virksomheden har mulighed for at anfægte resultaterne.

