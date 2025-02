Falske spækhuggere skudt efter massestranding

En flok på mere end 150 falske spækhuggere har været involveret i en massestranding på en fjerntliggende strand i det nordvestlige Tasmanien - og fordi de omkring 90, der ikke allerede var døde, var under så meget stress, er de nu nødt til at blive slået ned af embedsmænd i miljøministeriet.

Det isolerede Arthur River-område, omkring 300 km fra Launceston, har vist sig vanskeligt for redningsfolk at få adgang til med deres køretøjer og udstyr.

Forsøg på at flyde hvalerne tilbage under de fremherskende havforhold, som forventes at forblive uslebne de næste par dage, har været forgæves, idet de svækkede hvaler ikke kunne svømme forbi pausen og skylles ind igen.

Nogle af de strandede falske spækhuggere (Tasmania Parks & Wildlife Service)

Tasmanien Parks & Wildlife Service sagde, at eutanasi for alle de resterende hvaler var blevet aftalt som en sidste udvej, udført ved skydning på grundlag af ekspertvildtdyrlæges vurderinger for at forhindre yderligere lidelser for dyrene.

Mere end 80 % af de australske hvalstrandinger er rapporteret at forekomme i Tasmanien, selvom det er mere end et halvt århundrede siden, at falske spækhuggere massestrandede der. Pirdehvaler er oftere involveret.

Falske spækhuggere (Pseudorca crassidens) er mindre og slankere end spækhuggere og mangler deres hvide pletter - navnet stammer fra ligheder i kraniets form. Arten kan blive op til 6 m lang og veje 1.5 ton.

Linjeskadet pukkelryg dør i Skotland

Den døde pukkelhval (Phil Dickinson)

I mellemtiden, efter to rapporter om Divernet for nylig (se nedenfor) af pukkelhvaler, der bliver reddet fra rebforviklinger ud for Skotlands Isle of Skye, er en ung pukkelhval skyllet op på det vestlige fastland og viser tegn på sammenfiltringsskader.

Kroppen blev set på Kintyre-halvøen mellem Claonaig og Skipness den 15. februar, og det så ud til at have været et tidligere sundt dyr.

Der var "meget dybe sår omkring dens flak og andre lettere rebmærker", sagde Scottish Marine Animal Stranding Scheme (SMASS) frivillig Phil Dickinson. "Den første konklusion er, at den døde af drukning, mens den var viklet ind."

