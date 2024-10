Kvindelig dykkers kropsdele fundet i haj

Resterne af en amerikansk dykker, der forsvandt under et båddyk i en fjern del af Indonesien, ser ud til at være fundet i en hajs mave - men hendes mand og venner bestrider, at det var dyret, der forårsagede hendes død, og siger, at hun ville have været rædselsslagen for en haj at få skylden.

Colleen Monfore, 68, blev adskilt fra resten af ​​en gruppe på syv dykkere af stærke strømme, mens hun var i en dybde på omkring 7 m ud for Pulau Reong, en lille ø nær Wetar i Alor-øgruppen, den 26. september.

Gruppen havde vendt sig som reaktion på en ændring i strømretningen og tilstedeværelsen af ​​en nedstrøm, på hvilket tidspunkt man mente, at hun stadig havde en halv tank luft tilbage.

Dykkerguiden var ikke i stand til at nå Monfore for at hjælpe hende tilbage til deres båd, og hendes forsvinden førte til en otte dages søgning i området.

Reong-øen ud for Wetar (Google Earth)

Den 6. oktober rapporterede en fisker i Timor-Leste, omkring 120 km syd for Reong og uden for indonesisk territorium, at have dræbt en haj, som han hævdede så ud til at have været i nød, og at finde dele af en kvindes krop i maven sammen med rester af en våddragt og badedragt.

Myndighederne i Timor-Leste tog kontakt med Det indonesiske hav og kystvagt, men selvom indikationer fra familie og venner er, at liget er blevet identificeret som Monfores, er det endnu ikke officielt bekræftet.

At sætte posten lige

Monfore, en mor til to, havde været på en syv-ugers feriedykkertur med sin mand Mike. Gamle venner fra Michigan Rick & Kim Sass, som i mange år før deres pensionering havde ejet et dykkercenter, siger, at Mike Monfore havde kontaktet dem efter hans kones død i et forsøg på at få oplyst hendes skæbne.

De har beskrevet hende som en meget erfaren dykker og siger, at strømmene på dykket var blevet betragtet som håndterbare, og at hun højst sandsynligt var død som følge af et uspecificeret medicinsk problem. Selvom det var muligt, at en haj havde fortæret hendes krop efter døden, var det højst usandsynligt, at den havde angrebet hende eller fået hende til at dø. Hajangreb er sjældne i området.

"Hajer har en mave, der er tilpasset til hurtig fordøjelse," udtalte Kim Sass på sociale medier. ”Maven indeholder stærke syrer og enzymer, som nedbryder maden hurtigt til mindre partikler.

"Colleens lig var identificerbart. Hendes fingeraftryk (igen identificerbare) bliver brugt af vores amerikanske ambassade og den lokale regering til bevis for død. Dette ville ikke være muligt, hvis hajen havde angrebet hende for uger siden."

Sass siger, at hun havde udført mindst tusinde dyk med Monfore, og at hun var en fremragende dykker. Mike Monfores data fra dykkercomputeren, billeder taget under dykket og udtalelser fra de andre dykkere og dykkerguiden tydede sammen på, at hendes ven var død som følge af et medicinsk problem.

"Jeg tror ikke, det var miljøet og bestemt ikke en haj, der endte hendes liv," siger hun. "Colleens mand sagde, at hun ville have været ked af det at vide, at en haj døde på grund af hende - og at hendes død igen giver hajer et dårligt navn."

Også på Divernet: ALOR FOR SIG SELV, ALOR AQUAMEN