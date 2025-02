'Første vellykkede huledykkende redning' hævdet i Kina

To forsvundne huledykkere er blevet udvundet fra et system i det sydlige Kina efter en eftersøgnings- og redningsaktion, der varede næsten tre dage – og hævdet som landets første vellykkede huledykkerredning.

Mændene var en del af en gruppe på fem havbiologer, der var gået ind i neddykkede karsthuler for at udføre forskning nær byen Baise i den bjergrige Guangxi Zhuang-region den 5. februar. Hulerne ligger ved kilden til Huowang-floden.

Under deres efterforskning mistede to af dykkerne kontakten med de andre, som meddelte Baise-politiet, at de var savnet omkring kl.

Et redningshold med politi, militær, brandmænd, paramedicinere og medlemmer af dykkerklubben gennemførte en 69-timers fælles operation.

Eftersøgnings- og redningsoperationen (Guangxi Provincial Department of Public Security / Xinhua)

Det 200m gange 80m store kammer ved indgangen til hulerne indeholdt vand til en dybde på 15m og førte ind i en labyrint af snoede passager, så redningsholdet måtte sprede sig og lagde retningslinjer i en række retninger.

Baise-politiet fortalte nyhedsbureauet Xinhua, at hulerne var præget af krydsende folder og forkastninger, et komplekst vandsystem og bølgende underjordiske floder, der udgjorde "store udfordringer" for redningsfolkene, ligesom den dårlige sigtbarhed under vandet.

Redningsdykkere rapporterede at kunne høre svage bankelyde, men kunne ikke se fra hvilken retning de kom.

På trods af dette lykkedes det at finde den første af de forsvundne dykkere inden for de første fire timer af eftersøgningen, tidligt den 6. februar. Han befandt sig i en luftlomme i en dybde på 16 m, omkring 300 m fra redningsfolkenes indgangssted, og blev bragt sikkert ud inden for 90 minutter.

Den første dykker bringes ud (Guangxi Provincial Department of Public Security / Xinhua)

Den anden dykker, med tilnavnet Zhou, blev dog ikke fundet før den tidlige aften den 8. februar. På den tredje dag af eftersøgningen havde redningsfolkene udvidet søgeområdet og udført mindst 10 dyk, før de fandt Zhou i en anden luftlomme, denne 28m under vandoverfladen og omkring 500m fra indgangspunktet.

Det tog næsten to timer at udvinde dykkeren, der blev beskrevet som ekstremt svag, men en lægeundersøgelse på det lokale hospital viste, at hans tilstand var stabil. "Jeg var i stort ubehag på det tidspunkt og begyndte at opleve nær-døden hallucinationer," fortalte han Xinhua senere.

I oktober 2023 Han Ting, en af ​​Kinas mest kendte dykkere, forsvandt i de dybe Tianchuang oversvømmede grotter, også i Guangxi Zhuang-regionen, mens de forsøgte et live-streamet verdensrekord dybdedyk i systemet. Hans lig blev fundet fire dage senere og senere udvundet ved hjælp af, hvad der blev beskrevet som en undervandsrobot.

