Fiskerbådsprop sårer dykkere i Taiwan

To dykkere blev alvorligt såret i Taiwan om eftermiddagen den 17. maj efter at være blevet ramt af en fiskerbåds propel. Hændelsen fandt sted mere end 1 km sydøst for Houbihu-stranden på Hengchun-halvøen på øens sydligste spids.

Dykkerne havde flødt på overfladen med oppustede SMB'er, mens de ventede på at blive samlet op af deres dykkerbåd, ifølge United Daily News.

Fiskerbåden skulle efter sigende være kommet fra Wushi i det nordøstlige Taiwan og have sejlet med "høj hastighed", da dens propel ramte mændene, hvorefter fartøjet fortsatte sin rejse.

Dykkerne, der blev hårdt såret, en 41-årig og en 38-årig, havde begge efternavnet Liu, selvom det ikke blev bekræftet, at de var i familie.

Begge mænd pådrog sig flere snitsår, og den yngre fik det, der blev beskrevet som livstruende skader, herunder brud på det ene ben, bryst, skulder og arm. Den tredje dykker pådrog sig kun en mindre fodskade, men blev holdt på hospitalet til observation.

Taiwans kystvagt oplyste, at der var blevet indhentet udtalelser fra både dykkerbådens og fiskerbådens besætninger, og at de efterforskede hændelsen, selvom kaptajnen allerede var blevet beskyldt for ikke at have observeret havforholdene og sejlet med for høj hastighed.

Ifølge lokale dykkeroperatører er der i de senere år opstået gentagne konflikter med fiskere om prioriteret brug af kanaler i Houbihu-området.

Den nylige hændelse fandt sted inden for Kenting Nationalpark området, som har udstedt en sikkerhedsadvarsel til fartøjer, der opererer i nærheden af ​​udpegede dykkersteder, og opfordret dem til at reducere hastigheden og være opmærksomme på små og mellemstore fisk. Der har dog ikke været noget officielt forslag om at begrænse adgangen for både i området.

