Flyvende nålefisk dræber italiensk surfer

En italiensk surfer er død i en vanvittig ulykke i Indonesien, hvor en nålefisk sprang op af havet og spiddede hende i brystet.

Hændelsen fandt sted om morgenen den 18. oktober ud for Masokut på Mentawai-øerne. Øerne ligger ud for Sumatras kyst i det østlige Indiske Ocean og siges at være højt vurderet blandt surfere.

Giulia Manfrini, 36, fra Torino, var en surfing og snowboarding instruktør og drev et specialiseret rejsebureau kaldet AWAVE Travel. Hun havde boet på Hidden Bay Resort sammen med sin partner Max Ferro, som var på stedet, da hændelsen indtraf.

Giulia Manfrini og Max Ferro

Manfrini blev bragt i land og ydet førstehjælp, da hun blev bragt til et lægecenter, men det var for sent. Nålefisken havde efterladt et 5 cm dybt stiksår på venstre side af hendes bryst, og der var angiveligt havvand i hendes lunger.

"Desværre, selv med den modige indsats fra hendes partner, lokale resortpersonale og læger, kunne Giulia ikke reddes," sagde AWAVE Rejsermedstifter James Colston. "Vi tror, ​​hun døde, da hun gjorde det, hun elskede, et sted, hun elskede."

Nålefisk hører til Belonidae familie og har et langt, smalt næb fyldt med skarpe tænder. Fiskene kan blive op til 1 m lange og findes almindeligvis i subtropiske områder, hvor de hovedsageligt lever af mindre fisk, krebsdyr og blæksprutter.

Nålefisk (Christian Grill)

I stand til at lave korte hop ud af vandet med hastigheder på op til 40 mph - hastigheden af ​​en pil kastet mod et bræt - har nålefisk ofte været kendt for at springe over dækkene på lavvandede fartøjer.

I dele af Indo-Stillehavet anses flyvende nålefisk af traditionelle fiskere for at udgøre en større fare for dem end andre former for havliv.

Når næbbet rammer kød, kan det påføre dybe stiksår og har været kendt for at brække af inde i offeret. Selvom der ikke er noget, der tyder på, at fiskene er bevidst aggressive over for mennesker, er der registreret en række dødsfald og alvorlige kvæstelser.

Nålefisknæb kan forårsage betydelig skade

Tidligere i 2024 blev en 59-årig filippinsk fisker gennemboret i maven af ​​en springende nålefisk eller balo ud for Panay Island og døde af tab af blod, inden han nåede hospitalet.

