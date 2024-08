Fra hajbidsoffer til Paralympian - på 15 måneder

I maj sidste år snorklede 22-årige Ali Truwit fra en båd på Turks- og Caicosøerne sammen med en svømmekammerat fra Yale University-holdet, Sophie Pilkinton.

Vennerne havde nydt en ferie for at fejre deres eksamen - men på dette tidspunkt tog turen en mørk drejning.

Området var ikke kendt for hajer, men det, man senere mente at have været en tyrehaj, nærmede sig pludselig "og begyndte at angribe os og aggressivt støde os og ramme os nedefra," som Truwit fortalte NBC News.

»Vi kæmpede tilbage og skubbede og sparkede, men ret hurtigt fik den mit ben i munden. Og det næste, jeg vidste, havde bidt min fod og en del af mit ben af.”

Men nu, knap 15 måneder efter det traumatiske møde, forbereder Truwit sig på at konkurrere i tre internationale løb med det amerikanske hold ved de paralympiske lege i Paris.

Da hajen kredsede, var det Truwits svømmetræning, der kom til udtryk. "Vi tog den beslutning på et splitsekund at svømme for vores liv, omkring 75 yards i det åbne havvand tilbage til båden," sagde hun.

De to kvinder nåede frem til fartøjets sikkerhed, hvor Pilkinton, i en handling Truwit krediterer for at have reddet hendes liv, afværgede blødningen med en turniquet.

Hun blev hastet på hospitalet for akut behandling, inden hun blev fløjet tilbage til USA for operation. Hun gennemgik tre operationer: to i Miami for at bekæmpe infektion, og derefter i New York, på sin 23-års fødselsdag, blev hendes venstre ben amputeret under knæet.

Rystende flashbacks

En del af Truwits genoptræning involverede poolarbejde, og hun blev hjulpet af sin tidligere collegesvømmetræner Jamie Barone. At komme tilbage i vandet, selv familiebassinet i Darien, Connecticut, viste sig i starten psykologisk udfordrende, fordi fordybelse og sprøjtende lyde ville udløse rystende flashbacks til mødet med hajen.

Barone beskriver Truwit som "den hårdeste arbejder, jeg nogensinde har mødt", og siger, at hun aldrig gik glip af en dag med træning, hvor flashbacks og ubehag mindskede, jo hårdere hun arbejdede.

Selvom hendes oprindelige mål ganske enkelt havde været at lære at bruge sin benprotese og genvinde sin styrke, svømmede Truwit i december freestyle og rygsvømning i US Paralympics Swimming National Championships i Orlando, Florida – og vandt en medalje.

Idéer om at konkurrere i Los Angeles Paralympics i 2028 gav derefter plads til en mere ambitiøs køretur mod Paris i 2024.

Svømmer stadig konkurrencedygtigt – Ali Truwit

I april svømmede Truwit 400 m fri i S10-kategorien for svømmere med fysisk funktionsnedsættelse, der påvirker et led, ved en international konkurrence i Portugal. Derefter vandt hun ved forsøgene i slutningen af ​​juni de begivenheder, der kvalificerede hende til det amerikanske paralympiske hold - 400m og 100m fri og 100m rygsvømning.

At blive vandsikker

Truwit har også fundet tid til at lancere en fond kaldet Stronger Than You Think. "Jeg er kommet til at forstå, hvor dyre proteser er, og hvor lidt der er dækket af forsikringen," siger hun. "Jeg er også blevet mindet om, hvor afgørende det var for min overlevelse at være en dygtig svømmer.

"Jeg begyndte Stærkere end du tror at hjælpe mennesker med behov for økonomisk hjælp med deres proteser, samt at hjælpe folk med at blive vandsikre.”

Connecticuts guvernør kalder svømmeren "inspirerende", og har udpeget morgendagen (28. august), den dag, hvor de paralympiske lege begynder, til Ali Truwit-dag i staten.

"Jeg er unik ved, at jeg blev angrebet af en haj, men jeg er ikke enestående ved, at vi alle går igennem modgang og traumer og hårde tider i livet, og vi har alle kapaciteten til at rejse os op igen," sagde Truwit til NBC.

